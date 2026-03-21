Портовая инфраструктура — важная составляющая экономики как региона, так и страны в целом. Поэтому во время брифинга развитие портовой отрасли в крайне сложных условиях войны стало частью обсуждения.

В прошлом году Минразвития запустило проект концессии части порта в г. Чорноморск. Планируется, что управление частью инфраструктуры, остающейся в государственной собственности, будет передано в частное управление на условиях инвестирования средств в модернизацию порта.

В настоящее время продолжается рассмотрение заявок инвесторов, — прокомментировал ход проекта министр. Ссылаясь на законодательство Украины, Алексей Кулеба не назвал, какие именно иностранные инвесторы проявили интерес к этому масштабному проекту, однако отметил, что правительство провело значительную работу в этом направлении: презентации проходили как в Европе, так и в Украине. По словам министра, на предварительном этапе было сложно понять, как мировой рынок отреагирует на предложение, однако уже сейчас можно говорить о серьёзном сигнале от мира о том, что украинские ресурсы востребованы. Страны и компании готовы инвестировать в Украину.

Алексей Кулеба подчеркнул важность подобных проектов, ведь в настоящее время у Украины недостаточно собственных ресурсов для модернизации портов, поэтому необходимо привлекать как можно больше инвестиций.

Что касается защиты наших портов, а их на сегодня шесть, — уточнил министр, — мы работаем в тесном взаимодействии с Вооружёнными силами. При этом собственными силами усиливаем защиту на уровне малых форм ПВО.

В одной из наших акваторий, не буду уточнять в какой именно, — подчеркнул министр, — мы создали добровольческие формирования территориальной громады (ДФТГ), которые успешно выполняют боевые задачи. Кроме того, мы работаем над наращиванием средств радиоэлектронной борьбы и физической защиты инфраструктуры в каждой акватории. Стремимся привлечь к защите и частный бизнес, имущество которого находится в портах. В целях безопасности также поставлена задача сократить время ожидания приёма и обработки грузов.