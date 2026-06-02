Ключевые моменты:

Глава МИД Молдовы Михай Попшой заявил, что поддерживает идею объединения страны с Румынией.

Министр поддержал бы проведение референдума по объединению Молдовы и Румынии.

Президент Румынии Никушор Дан ранее также выражал поддержку идее объединения, но при условии политической воли обоих государств.

У Молдовы нет единой позиции по унионизму: сторонники считают его гарантией безопасности, противники выступают категорически против.

Министр Молдавии поддержал объединение с Румынией

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что поддерживает идею объединения страны с Румынией. Кроме того, он считает, что этот вопрос больше не должен оставаться запретной темой для общественной дискуссии.

По словам Попшоя, тема возможного объединения регулярно поднимается во время его встреч с гражданами, поэтому ее необходимо обсуждать открыто и без предубеждений.

Министр отметил, что если идея объединения получит значительную поддержку среди населения, тогда можно будет перейти к более предметному рассмотрению этого вопроса.

Правда, глава молдавской дипломатии подчеркнул, что главным стратегическим направлением для страны остается интеграция в Европейский Союз. Комментируя возможность проведения референдума по объединению, Попшой заявил, что поддержал бы такую ​​инициативу. Он также отметил, что гражданин Румынии не смог бы голосовать против такого решения.

Напомним, что летом 2025 года президент Румынии Никушор Дан заявил, что поддерживает перспективу объединения двух государств. Однако, по его словам, это возможно только при наличии политической воли с обеих сторон и успешном продвижении Молдовы на пути к членству в ЕС.

В Молдове вопрос унионизма остается предметом дискуссий. Приверженцы этой идеи рассматривают объединение как дополнительную гарантию безопасности в условиях войны в Украине. Пророссийские же политические силы во главе с Игорем Додоном выступают категорически против такого сценария.

К слову, в январе 2026 года президент Молдовы Мая Санду заявила, что поддержала бы объединение с Румынией только при условии одобрения этого решения гражданами на общенациональном референдуме. Она подчеркнула, что сейчас в молдавском обществе нет единой позиции по этому вопросу. Поэтому приоритетом для власти остается вступление страны в Европейский Союз, поддерживаемый большинством граждан.

Напомним, президент Румынии Никушор Дан заявил, что российские удары по Украине не должны создавать угрозы румынским гражданам. За последние два года в Румынии было зафиксировано около 20–30 инцидентов с падением дронов. Дан не осудил российские удары по Украине и не призвал к их прекращению.