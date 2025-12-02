Последние новости в стране бурлят так, что соцсети уже захлестнула волна мемов – особенно после недавней отставки главы ОП Андрея Ермака. Украинцы, как всегда, не теряют самоиронии и моментально превращают любые события в повод для шуток.
Мы собрали для вас свежую подборку мемов, которые точно добавят вашему дню легкости.
Когда один лидер спрашивает про того самого «пропавшего» Ермака, а другой уже обновил список контактов:
А был ли Ермак?..
Кажется, кто-то уже сидел в этом самом углу?..
Ну просто полный олур!
«Злые вы, уйду я от вас…»
…например, на фронт:
Ой, и что же будет-то теперь???
Бывает и так…
