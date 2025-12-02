Мемы про Ермака

Последние новости в стране бурлят так, что соцсети уже захлестнула волна мемов – особенно после недавней отставки главы ОП Андрея Ермака. Украинцы, как всегда, не теряют самоиронии и моментально превращают любые события в повод для шуток.

Мы собрали для вас свежую подборку мемов, которые точно добавят вашему дню легкости.

Когда один лидер спрашивает про того самого «пропавшего» Ермака, а другой уже обновил список контактов:

Отставка Ермака, мемы

А был ли Ермак?..

Єрмак чи Нємармак?

Кажется, кто-то уже сидел в этом самом углу?..

Медведчук или Ермак?

Ну просто полный олур!

Мем про Ермака

«Злые вы, уйду я от вас…»

Уход Ермака

…например, на фронт:

Али-Баба ушел на фронт

По теме: «Я еду на фронт»: Ермак сделал заявление после ухода с поста

Ой, и что же будет-то теперь???

Ермак ушел на фронт, мем

Бывает и так…

Ермак на фронте

Вы также можете узнать: Тимуру Миндичу избрали меру пресечения и хотят объявить в международный розыск.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме