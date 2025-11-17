Ключевые моменты:

ВСУ сбили или подавили 91 вражеский дрон из 128.

В Харьковской области ракета попала по жилым домам: есть жертвы.

За сутки произошло 216 боевых столкновений на разных направлениях фронта.

Масштабная атака РФ: баллистические ракеты и десятки дронов

В ночь на 17 ноября враг запустил по Украине две баллистические ракеты «Искандер-М» и 128 ударных беспилотников разных типов.

По данным Воздушных сил, украинская ПВО сбила или подавила 91 дрон Shahed, «Гербер» и других моделей, летевших с севера, юга и востока страны. При этом 32 ударных дрона все же достигли 15 целей, а две баллистические ракеты попали по двум локациям.

Одним из наиболее тяжелых эпизодов стал ночной удар по городу Балаклия Харьковской области. Ракета повредила семь многоэтажек и детский сад. После повторного удара пострадали еще два девятиэтажных дома.

По предварительным данным, погибли 3 человека, 13 получили ранения, среди них трое детей.

Генеральный штаб ВСУ отметил, что Россия продолжает сознательно атаковать мирное население, нанося удары по жилым домам, учебным и медицинским учреждениям. В заявлении подчеркивается, что каждое военное преступление будет иметь неизбежное наказание.

Обстрелы и потери врага: последние новости фронта

Всего за минувшие сутки зафиксировано 216 боевых столкновений. На Покровском направлении украинским защитникам удалось отбить 75 атак в районах Владимировки, Белицкого, Нового Шахового, Червоно-Лимана, Мирнограда и других населённых пунктов.На Константиновском направлении враг совершил 32 попытки наступления в районах Константиновки, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки и по направлению Новопавловки.

По позициям украинских войск и мирным городам россияне нанесли 66 авиаударов, сбросив 164 управляемые авиабомбы. Также было зафиксировано 4 122 обстрела, включая 124 — из РСЗО, и применение 4 082 дронов-камикадзе.

В ответ Силы обороны поразили район сосредоточения личного состава и техники противника, а также одну артиллерийскую систему.

Потери российских войск за сутки составили 1 160 человек. Кроме того, уничтожены два танка, три бронемашины, 17 артсистем, одна РСЗО, два средства ПВО, 213 оперативно-тактических дронов и 72 единицы автомобильной техники.