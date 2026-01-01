Ключевые моменты:

Энергетики с утра ремонтируют повреждённые линии, электричество постепенно возвращается в дома и на объекты критической инфраструктуры.

Коммунальные службы и спасатели ликвидируют последствия взрывов в жилых районах, помогают жителям.

Порты Одесской области получили повреждения, но продолжают работать, пострадавших нет.

Параллельно коммунальщики и спасатели работали в пострадавших районах города:

закрывали выбитые окна;

ремонтировали крыши;

фиксировали повреждения зданий;

помогали жителям, чьи дома пострадали от взрывной волны.

По данным одесской мэрии, уже известно, что замены требуют более 300 окон и 150 балконных блоков. Коммунальщики закрыли их плитами и затянули плёнкой.

На территории портов Одесской области профильные службы оценивали и ликвидировали повреждения причалов и техники. Несмотря на удары, работа портовой инфраструктуры продолжается, люди не пострадали.

В течение дня электричество постепенно возвращалось в дома одесситов. Работы продолжаются и сейчас — в усиленном режиме, ведь каждая восстановленная линия — это тепло, связь и ощущение нормальной жизни.

Напомним, в новогоднюю ночь Одесса пережила несколько волн атак беспилотников. Под удар попали энергетические объекты и жилые дома, что привело к пожарам и перебоям с электроснабжением.