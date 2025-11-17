Ключевые моменты
- 17 ноября в Одессе — плановые отключения света из-за ремонтных работ на электросетях.
- Отключения коснутся абонентов Северного и Южного РЭС и продлятся до 17:00.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Абрикосовая,
- Дубовый Гай, 30 – 57,
- Эдуардса Бориса, 28 – 40/В,
- Лигинская,
- Равенства, 1 -195,
- пер. Абрикосовый, 1 – 29,
- пер. Равенства, 92,
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
- пер. Травневый, 6, 7, 7Г/КОРП.4, 8, 8/КОРП.1, 8/КОРП.2, 8/КОРП.3,
- Дачная,
- Айвазовского, 34,
- Рыбальская, 20,
- пер. 1-й, 2-й Равенства,
- Львовская,
- Сумская,
- Елочная, 2 — 38а,
- пер. 2-й Дачный,
- пер. Львовский, 2,
- Ахматовой,
- Д. Бурлюка,
- Кристальная, 1,
- пер. Делоне Сони,
- пер. Летний, 5,
- пер. Равный, 1- 11/б,
- Еловая,
- пер. Львовский,
- Ак. Королева, 1, 1А, 3, 5/1,
- Инглези, 5.
Северный РЭС
Работы до 17:00:
- Викандера и Ларсена,
- Домбровская, 17, 19, 21, 36, 38, 38А, 40, 40А, 46,
- Жевахова, 5,
- Закарпатская, 28/а,
- Железнодорожная,
- Лиманная,
- Лузановская, 21- 51,
- дорога Балтская, 153,
- дорога Николаевская,
- пер. 11-й, 12-й, Черноморский,
- пер. 1-й, 3-й, Локомотивный,
- пер. 1-й, 2-й Лузановский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5 -й, 6-й, 7-й Соляной,
- пер. 2-й, 3-й Локомотивный,
- пер. 3-й Железнодорожный,
- пер. 9-й Черноморский, 2, 4, 4/2 ,
- пер. Лиманный, 3 – 19.
Также 17 ноября 2025 года, по распоряжению компании-регулятора «Укрэнерго», в большинстве регионов Украины снова будут действовать меры по ограничению потребления электроэнергии. Это связано с последствиями массированных ракетно-дроновых ударов России по энергетической инфраструктуре. Стабилизационные отключения света ожидаются и в Одесской области.
