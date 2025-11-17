Отключения света

Ключевые моменты

  • 17 ноября в Одессе — плановые отключения света из-за ремонтных работ на электросетях.
  • Отключения коснутся абонентов Северного и Южного РЭС и продлятся до 17:00.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Абрикосовая,
  • Дубовый Гай, 30 – 57,
  • Эдуардса Бориса, 28 – 40/В,
  • Лигинская,
  • Равенства, 1 -195,
  • пер. Абрикосовый, 1 – 29,
  • пер. Равенства, 92,
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
  • пер. Травневый, 6, 7, 7Г/КОРП.4, 8, 8/КОРП.1, 8/КОРП.2, 8/КОРП.3,
  • Дачная,
  • Айвазовского, 34,
  • Рыбальская, 20,
  • пер. 1-й, 2-й Равенства,
  • Львовская,
  • Сумская,
  • Елочная, 2 — 38а,
  • пер. 2-й Дачный,
  • пер. Львовский, 2,
  • Ахматовой,
  • Д. Бурлюка,
  • Кристальная, 1,
  • пер. Делоне Сони,
  • пер. Летний, 5,
  • пер. Равный, 1- 11/б,
  • Еловая,
  • пер. Львовский,
  • Ак. Королева, 1, 1А, 3, 5/1,
  • Инглези, 5.

Северный РЭС

Работы до 17:00:

  • Викандера и Ларсена,
  • Домбровская, 17, 19, 21, 36, 38, 38А, 40, 40А, 46,
  • Жевахова, 5,
  • Закарпатская, 28/а,
  • Железнодорожная,
  • Лиманная,
  • Лузановская, 21- 51,
  • дорога Балтская, 153,
  • дорога Николаевская,
  • пер. 11-й, 12-й, Черноморский,
  • пер. 1-й, 3-й, Локомотивный,
  • пер. 1-й, 2-й Лузановский,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5 -й, 6-й, 7-й Соляной,
  • пер. 2-й, 3-й Локомотивный,
  • пер. 3-й Железнодорожный,
  • пер. 9-й Черноморский, 2, 4, 4/2 ,
  • пер. Лиманный, 3 – 19.

Также 17 ноября 2025 года, по распоряжению компании-регулятора «Укрэнерго», в большинстве регионов Украины снова будут действовать меры по ограничению потребления электроэнергии. Это связано с последствиями массированных ракетно-дроновых ударов России по энергетической инфраструктуре. Стабилизационные отключения света ожидаются и в Одесской области.

 

