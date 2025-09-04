Ключевые моменты:

4 сентября россияне атаковали Украину 112 дронами: сбито 84, есть попадания на 17 локациях;

Российские войска пытаются закрепиться в Купянске и его окрестностях, однако украинские защитники сдерживают штурмы;

В Сумской области силы обороны стабилизировали ситуацию: отбили два села, остановили новые прорывы и завершили подготовку мощных оборонительных рубежей;

За сутки на фронте произошло 180 боевых столкновений;

Потери российских оккупантов за сутки составили около 840 человек, уничтожены десятки единиц техники и артиллерии.

Последствия ночного удара по Украине

В ночь на 4 сентября враг атаковал Украину 112 ударными БПЛА, сообщают Воздушные силы.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 28 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Враг пытается закрепиться в Купянске

Российские войска пытаются закрепиться в Купянске Харьковской области и его окрестностях, чтобы использовать город как плацдарм для дальнейшего наступления. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

3 сентября российские ресурсы распространили видео с флагами РФ якобы в разных районах Купянска, в том числе в центре города. Однако аналитики отмечают, что такие постановки происходят в так называемой «серой зоне», где присутствуют обе стороны.

По данным DeepState, противник регулярно предпринимает попытки проникновения в город малыми пехотными группами, в том числе переодетыми в гражданскую одежду, и пытается закрепиться хотя бы на окраинах. Сейчас бои идут за населенные пункты Мировое и Радьковка, где россияне концентрируют силы.

Аналитики подчеркивают: украинские защитники сдерживают штурмы, но численное преимущество врага в живой силе ощущается.

«В сентябре мы еще неоднократно будем говорить о Купянске, поскольку противник активно прощупывает оборону и пытается развивать малейшие успехи», — прогнозируют в DeepState.

Силы обороны стабилизировали обстановку в Сумской области

Об этом заявил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол.

«Мы стабилизировали обстановку. Вернули два села, остановили новый прорыв противника, зачистили диверсионные группы. Сейчас постепенно движемся вперед, удерживаем позиции. Сделали уже один сюрприз для противника, из-за которого он несет большие потери и ничего не может поделать. Это не контрнаступление в классическом понимании — мы возвращаем свое и держим линию. Видим, что и сумчане успокоились, потому что переживали за свой город, как и мы», — рассказал он.

В Сумской области, по словам командующего, готовят мощную систему фортификаций и инженерных заграждений.

«Позиции сделаны так, что их не видно с воздуха, они выдерживают удары дронов и артиллерии. Созданы зоны, где противник несет большие потери. Реки перекрыты, лесные полосы переделаны в оборонительные рубежи. Противнику будет очень трудно наступать. Мы почти завершили эти работы, и это значительно усилит нашу оборону», — говорит Олег Апостол.

Генштаб о боях и потерях врага за сутки

За прошедшие сутки зафиксировано 180 боевых столкновений. Вчера противник нанес 4 ракетных и 63 авиационных удара, применил 28 ракет, сбросил 118 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил 5088 обстрелов, в том числе 25 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6104 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки Силы обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три артиллерийских средства противника.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 840 человек. Также украинские воины обезвредили: