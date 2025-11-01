Ключевые моменты:

Ночь на 1 ноября стала одной из самых масштабных атак дронов: противник выпустил 223 беспилотника, из которых 206 сбиты силами обороны Украины.

В Николаеве ракета «Искандер-М» ударила по автозаправке: один человек погиб, 15 ранены, среди них – ребенок.

ГУР Украины вывело из строя нефтепродуктопровод «Кольцевой» в Московской области.

ВСУ перешли в контрнаступление под Покровском, где за сутки отражено 48 атак противника.

Вражеские дроны атаковали Черниговщину, Полтавщину и Днепропетровщину: есть пострадавшие и разрушения

Минувшей ночью российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по ряду регионов Украины. Под атакой оказались Черниговская, Полтавская и Днепропетровская области, сообщают ГСЧС и местные власти.

Черниговщина: в Корюковке из-за попадания вражеского дрона на территории сельхозпредприятия загорелся ангар. Пожар оперативно ликвидирован, однако пострадала 66-летняя женщина. Также повреждены административное здание, частный дом и автомобиль.

В Новгород-Северском в результате падения беспилотников повреждены фасады и остекление административных зданий, магазинов, аптеки и кофейни. К счастью, без пострадавших.

Полтавщина: в результате вражеской атаки вспыхнул пожар на объекте газодобывающей отрасли. Спасатели быстро ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

Днепропетровщина: агрессор атаковал Никопольщину FPV-дронами и РСЗО «Град». Поврежден многоквартирный дом и автомобиль, в городе вспыхнул пожар.

Кроме того, Славянская и Васильковская громады Синельниковского района также были под ударом дронов. В результате атаки горело учебное заведение и повреждено транспортное предприятие.

Удар «Искандером» по Николаеву: повреждена АЗС, есть погибший и пострадавшие

А сегодня утром, 1 ноября, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Николаеву.

По информации Воздушного командования «Юг», удар вероятно был нанесен баллистической ракетой «Искандер-М» с кассетной боевой частью с территории временно оккупированного Крыма.

Удар пришелся по автозаправке, повреждена АЗС и автомобили, сообщили в местной ОВА.

По словам главы администрации Виталия Кима, на данный момент известно об одном погибшем и 15 пострадавших – люди получили ранения разной степени тяжести.

Среди пострадавших есть ребенок. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Массовая ночная атака дронов: силы ПВО Украины сбили более 200 вражеских беспилотников

Как сообщают в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 1 ноября 2025 года противник атаковал 223 ударными беспилотниками (БпЛА) типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из Курска, Миллерово, Брянска Орла, Приморско-Ахтарска (РФ), а также поселка Гвардейского на территории временно оккупированного Крыма, из них – около 140 «шахедов».

На утро сегодняшнего дня авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины успешно ликвидировали 206 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 7 локациях.

По данным Воздушного командования «Юг», в ночь на 1 ноября 2025 года противовоздушной обороной юга Украины сбито/подавлено 25 ударных БпЛА типа Shahed, «Гербера» и беспилотников других типов.

В течение прошедшего дня, 31 октября, уничтожен один разведывательный и три ударных БпЛА противника.

Бойцы ГУР вывели из строя нефтепродуктопровод «Кольцевой» в Московской области

В то же время стало известно, что бойцы Главного управления разведки (ГУР) атаковали нефтепродуктопровод «Кольцевой» в Московской области и вывели его из строя.

В ведомстве сообщили, что объект в Раменском районе области обеспечивал оккупантов ресурсами для ведения войны, однако в результате удара россиянам не помогла их «защита» и антидроновые сети.

Из строя были выведены все три нити нефтепродуктопровода, по которым транспортировался бензин, дизель и авиатопливо.

Длина нефтепродуктопровода Кольцевой – 400 км, а топливо для транспортировки поступало из Рязанского, Нижегородского и Московского НПЗ. Ежегодный объем перекачки объекта – до 3 млн тонн авиатоплива, до 2,8 дизтоплива и до 1,6 млн бензина.

По теме: МАГАТЭ заявило о риске для ядерной безопасности после новой атаки РФ

Ситуация на фронте: ВСУ перешли в контрнаступление в районе Покровска

По информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 157 боевых столкновений.

В пятницу, 31 октября, противник нанес 60 авиационных ударов, сбросил 132 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 4160 обстрелов, в том числе 108 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5404 дрона-камикадзе.

Под вражеские авиаудары попали районы населенных пунктов Покровское, Великомихайловка Днепропетровской области; Железнодорожное, Сладкое, Зеленая Роща, Ровнополье, Яблоковое Запорожской области; Никольское Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство и три других важных объекта противника.

Одним из наиболее горячих направлений фронта остается Покровское, где накануне наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора.

В то же время журналист The Economist Оливер Кэрролл пишет, что ВСУ перешли в контрнаступление в районе Покровска.

«По информации военной разведки Украины, в районе Покровска ведется смелое контрнаступление с целью восстановления ключевых логистических маршрутов. Видео, которые мне прислали, якобы показывают десантирование вертолетов в районах, которые, по утверждениям России, находятся под ее контролем», – написал он.

Журналист отметил, что проверить подлинность видео не удалось.

За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 900 человек.

Также украинские воины обезвредили:

шесть танков;

две боевых бронированных машины;

9 артиллерийских систем;

одну реактивную систему залпового огня;

два средства противовоздушной обороны;

349 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня;

58 единиц автомобильной и единицу специальной техники.

Слава Украине! Смерть российским оккупантам! Вместе победим!