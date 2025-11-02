Ключевые моменты:

  • В Одессе 2 ноября проходят плановые отключения света.
  • Работы проводятся в зонах Южного, Центрального и Северного РЭС.
  • Электроснабжение обещают восстановить до 20:00.

По информации одесской мэрии, света не будет по таким адресам:

Южный РЭС

  • Родниковая, 1, 8, 12, 13, 17;
  • Зеленая Балка, 58, 73, 114;
  • Иванова Игоря, 2;
  • Ивасюка Владимира, 1, 2, 5, 7;
  • Комышева, 5, 5/7Б;
  • Крутоярская, 8, 21, 28, 39;
  • Славянская, 2/1, 4, 9, 14, 17а;
  • Солнечная, 7;
  • Сухолиманная, 3/33, 4а, 5, 16а, 29, 40, 43, 49, 51;
  • Сухолиманская, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2, 49;
  • Зеленая горка, 28;
  • пер. Иванова, 1/2, 1/1, 3, 3А, 8, 14;
  • пер. Каберне, 1/3, 4;
  • пер. Свободы.

Читайте также: Теплый и сухой воскресный день в Одессе: прогноз погоды на 2 ноября

Центральный РЭС

  • Афанасьева Геннадия, 36–82;
  • Болтенко Михаила;
  • Гранитная;
  • Дегтярная, 27–39;
  • пл. Алексеевская, 11, 13;
  • пер. Вокзальный, 5, 11, 25;
  • пер. Товарный, 5–11.

Работы до 20:00.

При этом отметим, о введении стабилизационных отключений света в регионе сегодня не сообщалось.

Северный РЭС

  • Агрономическая;
  • Ананьевская;
  • 1-я Пересыпская, 1;
  • 4-я, 1–36б;
  • Авангардная, 1–31;
  • Беляевская, 11, 11а, 11б;
  • Высокая, 1–20;
  • Дальняя, 1–23;
  • Дорожная, 1–22;
  • Ивахненко Петра;
  • Листяная, 1–13;
  • Летняя, 1–41;
  • Металлистов, 1–15;
  • Мирная, 1–29;
  • Неждановой;
  • Обривистая, 1–22;
  • Озерная;
  • Осенняя, 1–12;
  • Павлодарского;
  • Профессора Коровицкого;
  • Савранская;
  • Светлая, 1–14;
  • Тарутинская, 11а, 12, 13;
  • Узикова Станислава;
  • Украинская, 1–20;
  • Хавкина;
  • Шполянская;
  • Ядова, 58;
  • пер. 1-й Пересыпский;
  • пер. Ковыльный, 1–17;
  • пер. Крыжановский;
  • пер. Крушельницкой, 1–5А;
  • пер. Москети, 1–11а;
  • пер. Неждановой, 1–8;
  • пер. Отаманского Ионы, 1–15;
  • пер. Савранский, 5, 9;
  • пер. Станишевской Марии;
  • пер. Сумский;
  • пер. Шахтинский;
  • пер. Шебелинский, 1–16;
  • спуск 2-й Пересыпский, 1–23.

Выбор редакции:

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме