Ключевые моменты:
- В Одессе 2 ноября проходят плановые отключения света.
- Работы проводятся в зонах Южного, Центрального и Северного РЭС.
- Электроснабжение обещают восстановить до 20:00.
По информации одесской мэрии, света не будет по таким адресам:
Южный РЭС
- Родниковая, 1, 8, 12, 13, 17;
- Зеленая Балка, 58, 73, 114;
- Иванова Игоря, 2;
- Ивасюка Владимира, 1, 2, 5, 7;
- Комышева, 5, 5/7Б;
- Крутоярская, 8, 21, 28, 39;
- Славянская, 2/1, 4, 9, 14, 17а;
- Солнечная, 7;
- Сухолиманная, 3/33, 4а, 5, 16а, 29, 40, 43, 49, 51;
- Сухолиманская, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2, 49;
- Зеленая горка, 28;
- пер. Иванова, 1/2, 1/1, 3, 3А, 8, 14;
- пер. Каберне, 1/3, 4;
- пер. Свободы.
Центральный РЭС
- Афанасьева Геннадия, 36–82;
- Болтенко Михаила;
- Гранитная;
- Дегтярная, 27–39;
- пл. Алексеевская, 11, 13;
- пер. Вокзальный, 5, 11, 25;
- пер. Товарный, 5–11.
Работы до 20:00.
При этом отметим, о введении стабилизационных отключений света в регионе сегодня не сообщалось.
Северный РЭС
- Агрономическая;
- Ананьевская;
- 1-я Пересыпская, 1;
- 4-я, 1–36б;
- Авангардная, 1–31;
- Беляевская, 11, 11а, 11б;
- Высокая, 1–20;
- Дальняя, 1–23;
- Дорожная, 1–22;
- Ивахненко Петра;
- Листяная, 1–13;
- Летняя, 1–41;
- Металлистов, 1–15;
- Мирная, 1–29;
- Неждановой;
- Обривистая, 1–22;
- Озерная;
- Осенняя, 1–12;
- Павлодарского;
- Профессора Коровицкого;
- Савранская;
- Светлая, 1–14;
- Тарутинская, 11а, 12, 13;
- Узикова Станислава;
- Украинская, 1–20;
- Хавкина;
- Шполянская;
- Ядова, 58;
- пер. 1-й Пересыпский;
- пер. Ковыльный, 1–17;
- пер. Крыжановский;
- пер. Крушельницкой, 1–5А;
- пер. Москети, 1–11а;
- пер. Неждановой, 1–8;
- пер. Отаманского Ионы, 1–15;
- пер. Савранский, 5, 9;
- пер. Станишевской Марии;
- пер. Сумский;
- пер. Шахтинский;
- пер. Шебелинский, 1–16;
- спуск 2-й Пересыпский, 1–23.
