Ключевые моменты:

Труханов утверждает, что 30 декабря 2025 года получил официальный ответ об отсутствии у него гражданства РФ.

Документы, по его словам, оформлены через международные правовые механизмы.

Труханов обратился к Зеленскому с просьбой официально проверить эти бумаги и вернуть ему законный статус гражданина Украины.

Геннадий Труханов и гражданство РФ: новая позиция экс-мэра Одессы

Экс-глава Одессы заявил, что долгое время пытался получить официальные документы от украинских государственных органов, которые подтвердили бы отсутствие у него российского гражданства. Однако, по его словам, это не дало результата.

Тогда его адвокаты задействовали международные правовые механизмы через третьи страны, поскольку Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. В итоге, как утверждает Труханов, был получен официальный ответ о том, что он не является гражданином РФ.

«Результат – у меня на руках. 30 декабря 2025 года получен официальный ответ: гражданство рф у Геннадия Труханова отсутствует. Это не подлог из интернета. Это юридически подтвержденный факт», — заявил экс-мэр.

Труханов также публично обратился к президенту Украины Владимир Зеленский с просьбой поручить компетентным органам проверить предоставленные документы: «Дайте поручение проверить эти официальные документы. И примите единственно возможное справедливое решение».

Он заявил, что не просит привилегий, а настаивает на соблюдении закона и подчёркивает, что остаётся гражданином Украины.

Напомним, в октябре прошлого года Геннадий Труханов снова оказался в центре скандала из-за обвинений в наличии у него российского гражданства. СБУ сообщила, что располагает копиями действующего загранпаспорта РФ, выданного Труханову в декабре 2015 года сроком на 10 лет. По данным спецслужбы, внутренний паспорт РФ был аннулирован через суд в 2017 году, однако это не означает автоматическую утрату гражданства России.

На основании этих материалов комиссия при президенте Украины приняла решение о прекращении украинского гражданства Труханова, которое было утверждено соответствующим указом главы государства.

