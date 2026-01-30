Ключевые моменты:
- С 2026 года в Одессе подорожало оформление ID-карт и загранпаспортов.
- ID-карта стоит от 618 грн, загранпаспорт – от 1147 грн.
- Первое оформление ID-карты остается бесплатным.
- Дети с 14 лет могут самостоятельно оформлять загранпаспорт.
- Для граждан 65+ ID-карта выдается бессрочно.
Сколько теперь стоит оформление ID-карты
С 2026 года стоимость паспорта гражданина Украины в форме ID-карты составляет:
- 618 грн – изготовление в обычном порядке (до 20 рабочих дней);
- 988 грн – срочное оформление (до 7 рабочих дней).
При этом первое оформление ID-карты остается бесплатным, как и ранее.
Стоимость загранпаспорта в 2026 году
Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу теперь стоит:
- 1147 грн – стандартное изготовление (до 20 рабочих дней);
- 1787 грн – срочное оформление (до 7 рабочих дней).
Срок действия загранпаспорта не изменился:
- 10 лет – для граждан старше 16 лет;
- 4 года – для детей до 16 лет.
Другие важные изменения
Также с 2026 года вступили в силу несколько нововведений:
- срок первого оформления ID-карты сокращен с 20 до 7 рабочих дней;
- дети, достигшие 14 лет, могут самостоятельно подать заявление на оформление загранпаспорта – без сопровождения родителей;
- ID-карта для граждан 65 лет и старше оформляется бессрочно, без необходимости последующего обмена документа.
В ЦНАП просят учитывать эти изменения при планировании визита за паспортными услугами.
Получить дополнительную информацию можно:
в кол-центре Департамента предоставления административных услуг по телефону: (048) 705-55-55;
через месседжер на официальной странице Департамента в Facebook.
