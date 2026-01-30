Ключевые моменты:

  • С 2026 года в Одессе подорожало оформление ID-карт и загранпаспортов.
  • ID-карта стоит от 618 грн, загранпаспорт – от 1147 грн.
  • Первое оформление ID-карты остается бесплатным.
  • Дети с 14 лет могут самостоятельно оформлять загранпаспорт.
  • Для граждан 65+ ID-карта выдается бессрочно.

Сколько теперь стоит оформление ID-карты

С 2026 года стоимость паспорта гражданина Украины в форме ID-карты составляет:

  • 618 грн – изготовление в обычном порядке (до 20 рабочих дней);
  • 988 грн – срочное оформление (до 7 рабочих дней).

При этом первое оформление ID-карты остается бесплатным, как и ранее.

Стоимость загранпаспорта в 2026 году

Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу теперь стоит:

  • 1147 грн – стандартное изготовление (до 20 рабочих дней);
  • 1787 грн – срочное оформление (до 7 рабочих дней).

Срок действия загранпаспорта не изменился:

  • 10 лет – для граждан старше 16 лет;
  • 4 года – для детей до 16 лет.

Другие важные изменения

Также с 2026 года вступили в силу несколько нововведений:

  • срок первого оформления ID-карты сокращен с 20 до 7 рабочих дней;
  • дети, достигшие 14 лет, могут самостоятельно подать заявление на оформление загранпаспорта – без сопровождения родителей;
  • ID-карта для граждан 65 лет и старше оформляется бессрочно, без необходимости последующего обмена документа.

В ЦНАП просят учитывать эти изменения при планировании визита за паспортными услугами.

Получить дополнительную информацию можно:

в кол-центре Департамента предоставления административных услуг по телефону: (048) 705-55-55;

через месседжер на официальной странице Департамента в Facebook.

