Ключевые моменты:

Большинство дронов сбили силы ПВО, но некоторые все же достигли целей.

Серьезно поврежден энергетический объект ДТЭК.

Ремонт займет время, но потребителей уже переподключили.

Ситуация с энергоснабжением в области

Ночью 7 ноября враг вновь атаковал Одесскую область дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили большинство целей, однако несколько беспилотников прорвались и нанесли повреждения объектам инфраструктуры.

Под удар попал энергетический объект компании ДТЭК Одесские электросети. По информации компании, разрушения значительные, и восстановление займет продолжительное время. Сейчас все потребители подключены по временной схеме, чтобы сохранить электроснабжение.

Энергетические бригады готовы приступить к ремонтным работам сразу после того, как получат разрешение от военных и спасателей.

Как сообщалось, в результате ночной атаки 4 ноября серьезно пострадал один из энергетических объектов. Для ремонта оборудования пришлось полностью обесточить город Рени и ряд населенных пунктов.

Только за октябрь энергетикам удалось вернуть электроснабжение 457 тысячам семей в 75 населенных пунктах Одесского региона, обесточенных после российских атак.

