Ключевые моменты:

В результате атаки 7 ноября повреждены объекты энергетики, склады и административное здание.

Пожары ликвидированы, пострадавших нет.

Атака беспилотников по Одесчине

В ночь на 7 ноября враг снова атаковал Одесский регион дронами-камикадзе. По данным Одесской областной военной администрации, силы противовоздушной обороны сбили большинство вражеских целей. Однако несколько беспилотников все же достигли территории области и повредили объекты энергетической инфраструктуры.

В результате атаки пострадали складские помещения и административное здание. На месте произошли возгорания, которые спасатели быстро ликвидировали.

Для тушения пожаров были привлечены 3 единицы техники и 19 сотрудников ГСЧС, а также местные пожарные команды — еще 3 машины и 10 человек личного состава.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 4 ноября враг нанес две волны ударов дронами по портовой и энергетической инфраструктуре Одесского региона. В результате атаки сильно пострадал объект энергетики. А в ночь на 2 ноября, вооруженные силы РФ атаковали дронами автостоянку в Измаильском районе. В результате ударов произошло возгорание пяти грузовых автомобилей, погибли два человека, еще трое пострадали.