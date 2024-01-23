В Одесской области храм с прихожанами перешел к Православной Церкви Украины

Об этом сообщили на facebook-странице Одесской епархии Православной Церкви Украины.

В сообщении говорится, что религиозная община Свято-Успенского прихода на общем собрании приняла решение выйти из московского патриархата.

Такое же решение принял и настоятель протоиерей Михаил Харабара, который 32 года возглавляет этот приход.

В епархии сообщили, что приход последовал за Томосом об автокефалии и вошел в Поместную Православную Церковь Украины.

Архиепископ Афанасий удовлетворил просьбу священника и религиозной общины о принятии прихода в Одесскую епархию ПЦУ. Кроме того, владыка издал соответствующие указы и утвердил новый Устав религиозной общины.

Напомним, весной 2022 года УПЦ московского патриархата внесли изменения в свой Устав, чтобы ограничить УПЦ от РПЦ. Но религиоведческая экспертиза Госслужбы по свободе совести показала, что УПЦ является структурным подразделением российской православной церкви.

По состоянию на конец 2023 г., согласно данным платформы Опендатабот, в Одесской области продолжают работать 415 церквей, принадлежащих к московскому патриархату. С начала полномасштабного вторжения в ПЦУ перешла одна церковь региона. Сегодня к ней присоединился еще один храм.