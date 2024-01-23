Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области храм с прихожанами перешел к Православной Церкви Украины

В Одесской области храм с прихожанами перешел к Православной Церкви Украины

В помещении епархиального управления Одесской епархии сегодня, 23 января 2024 года, архиепископ Одесский и Балтский Афанасий принял настоятеля и уполномоченных прихожан Свято-Успенского прихода поселка Александровка Черноморской громады

Об этом сообщили на facebook-странице Одесской епархии Православной Церкви Украины.

В сообщении говорится, что религиозная община Свято-Успенского прихода на общем собрании приняла решение выйти из московского патриархата.

Такое же решение принял и настоятель протоиерей Михаил Харабара, который 32 года возглавляет этот приход.

ПЦУ

В епархии сообщили, что приход последовал за Томосом об автокефалии и вошел в Поместную Православную Церковь Украины.

Читайте также: Какими церковными календарями сегодня пользуются основные церкви в Украине: в чем их отличия

Архиепископ Афанасий удовлетворил просьбу священника и религиозной общины о принятии прихода в Одесскую епархию ПЦУ. Кроме того, владыка издал соответствующие указы и утвердил новый Устав религиозной общины.

ПЦУ

Напомним, весной 2022 года УПЦ московского патриархата внесли изменения в свой Устав, чтобы ограничить УПЦ от РПЦ. Но религиоведческая экспертиза Госслужбы по свободе совести показала, что УПЦ является структурным подразделением российской православной церкви.

По состоянию на конец 2023 г., согласно данным платформы Опендатабот, в Одесской области продолжают работать 415 церквей, принадлежащих к московскому патриархату. С начала полномасштабного вторжения в ПЦУ перешла одна церковь региона. Сегодня к ней присоединился еще один храм.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить