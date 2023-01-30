Чем отличается Греко-католическая церковь Украины от других конфессий

Само название греко-католической церкви уже вызывает интерес. А если обратить внимание на то, что прихожане крестятся как православные справа налево и тремя перстами, в храмах висят православные иконы, а священники во время службы одеты в золотистые облачения, то возникает вопрос: а при чем тут католицизм? Вот за ответами на этот и многие другие вопросы мы обратились к Владыке Михаилу.

Как в Украине появилась греко-католическая церковь

— Прежде всего — историческая справка: как возник украинский греко-католицизм?

— Церковь создал наш Спаситель Иисус Христос на тайной вечере, собрав своих апостолов. Потом возникли разные христианские обряды: византийский, римский, коптский, армянский и многие другие. Так христианство, проповедуемое апостолами, разошлось по всему миру.

Андрей Первозванный, придя на Киевские горы, первый принес на нашу землю христианство. Принято считать, что киевское христианство пошло от князя Владимира Великого, который принял веру из Византии в 988 году. Тогда и возникла Киевская митрополия.

В те времена еще не было разделения церкви на восточную и западную. Главой Римско-католической и Византийской церквей был святейший Отец — Папа Римский. Без него не происходил ни один церковный Собор. Это единовластие происходит от Апостола Петра, которому сам Христос сказал: «Ты — скала, на тебе построим церковь мою», дал ему ключи и дал ему власть.

Недавно археологи открыли, что гроб Петра находится точно под алтарем базилики Святого Петра в Ватикане. Об этом свидетельствует надпись: «Tu est Petrus». Вот почему Папа Римский продолжает миссию Апостола Петра и по сей день является главой церкви. Раскол между востоком и западом начался в 1054 году. Это болезненная страница в истории церкви, которую спровоцировали императоры.

— А как впоследствии развивалось христианство в наших краях, и почему Московская церковь получила такое влияние в Украине?

— Москва была основана уже после крещения Киевской Руси. Поэтому как мы можем принадлежать к православной церкви Московского патриархата, когда они возникли позже и отошли от единства с Римом? Так же и с Константинопольским патриархатом, они тоже отошли от единства с Римом.

Поэтому митрополит Киевский Исидор после произошедшего раскола поехал в Рим на Вселенский Собор, чтобы утвердить, что Киевская митрополия будет в единстве с Апостольской столицей — Римом и признает свое единство с Папой Римским.

За это Москва аннексирует Киевскую митрополию, присылает своего митрополита и полностью устанавливает свою духовную власть. Оставшиеся истинные Киевские митрополиты перенесли свою резиденцию сначала во Владимир-Волынский, потом в Галич. Поэтому сегодня глава Украинской Греко-католической церкви — Блаженнейший Святослав — Митрополит Киево-Галицкий.

Вот такая у нас связь времен происходит, вот откуда появились греко-католики. Наша церковь сохранила единство от Апостола Петра с римскими архиереями через Киевскую митрополию, Невзирая на прошлые гонения и аннексии, мы и сейчас сохраняем единство с апостольской столицей. Мы никогда не делали схизмы*. В СССР нас преследовали только из-за того, что мы принадлежали к Римско-католической церкви.

Где находится украинская Греко-католическая церковь

— Какова сегодня география Украинской Греко-католической церкви?

— В наши дни — это церковь международного уровня. Наши структуры есть на всех континентах: немецкий экзархат, итальянский экзархат, перемышльско-варшавская митрополия в Польше, во Франции, в Англии, Штатах, Канаде, Австралии, Аргентине, даже в Арабских Эмиратах и еще во многих странах есть наши храмы.

В Украине 24 епископа, а всего в мире уже 54. Мы шли вместе с эмигрантами из Украины по всему миру еще с конца 19-го века. Важно было не оставлять своих верующих без духовной опеки. Сегодня мы открыты не только для украинцев, мы открыты для всех, кто любит наш византийский обряд и хочет принадлежать к католической церкви.

Либеральные традиции украинской Греко-католической церкви

— Украинская Греко-католическая церковь славится своим либерализмом по отношению к некоторым «строгостям» в соблюдении церковных традиций, как православных, так и католических…

— Мы проще подходим к делам и вещам. Есть догмы, которые неизменны:

Бог един в трех лицах.

Богоматерь непорочно зачала при сошествии Святого духа.

В то же время есть вещи, которые являются просто предметами, которыми мы пользуемся в процессе литургии, в церковных обрядах или в обычных домашних условиях.

Греко-католическая церковь разумно подходит к делам и вещам, четко различая, где есть догмы, а где церковные законы. Божьи и моральные законы нельзя менять, а все церковные нормы и правила могут меняться. Обряды со временем меняют свой внешний вид. Язык, на котором мы говорим, тоже развивается.

Мне понравилось, как некоторое время назад в нашу речь вошло слово «блэкаут». Это слово не украинское и не русское, но оно прочно вошло в наш обиход. И наши потомки будут пользоваться этим словом, оно им будет понятно, хотя оно и английское. Язык развивается, культура развивается, так почему обряд не может развиваться?

Греко-католическая церковь в Одессе

— Как Украинская Греко-католическая церковь пришла в Одессу?

— Тут поначалу была униатская церковь. Она происходила от Берестецкой унии 1596 года, когда было подтверждено единство с апостольской столицей — Римом. Со временем униатскую церковь вытеснили на Галичину. Но это не значит, что людей, которые считали себя греко-католиками, или, как тогда говорили, униатами, тут не осталось.

Общество развивается, люди переезжают с места на место и несут с собой свои убеждения, свою веру. В советские времена много греко-католиков из Галичины приезжали учиться в Одессу и оставались здесь, создавали семьи. И вот поэтому люди из этих мест стали обращаться к главе нашей церкви и просить прислать им священника.

И Греко-католическая церковь пришла к людям, признающим нашу веру, чтобы им служить духовно. Глава церкви направлял священников на Одесчину, Херсонщину, Николаевщину. Священник собирал греко-католиков и начинал строить церковь. Так возникли наши общины.

Церковь — это живой организм, церковь — это люди. И церковь есть там, где есть живые люди. Поэтому мы и служим для своих прихожан, хотя двери наших храмов всегда открыты для всех желающих. В Одессе церковная структура — Одесско-крымский экзархат — был основан в 2003 году, с епископом Василием Ивасюком во главе. Кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской областей в него входила еще и Автономная республика Крым. Епископ назначал священников, создавал приходы и далее развивал церковную структуру.

Где в Одессе расположены храмы УГКЦ

Кафедральный храм Святого Андрея Первозванного : улица Гимназическая, 22;

: улица Гимназическая, 22; храм Святого Михаила : улица Армейская, 10;

: улица Армейская, 10; приход Вознесения Господнего : проспект Добровольского, 37;

: проспект Добровольского, 37; ведется строительство храма Святого Николая в селе Лески, переулок 1-й Хуторской, 2.

в селе Лески, переулок 1-й Хуторской, 2.

Гуманитарная помощь от УГКЦ во время войны

— В наши дни, во время военных действий, как УГКЦ помогает многочисленным вынужденным переселенцам и ВСУ?

— Сейчас мы активно занимаемся гуманитарной деятельностью. С начала войны в Одесском экзархате раздали уже:

продуктов питания — 90 тысяч тонн;

средств гигиены — 100 тонн;

лекарства — получили более 4000 человек;

финансовую помощь — 150 миллионов гривен через наш благотворительный фонд «Каритас»;

одежду, одеяла, подушки — я даже не считаю.

В освобожденный Берислав, что на Херсонщине, мы доставили машину скорой помощи и тысячи продуктовых наборов.

Вооруженным силам передали:

семь внедорожников;

два грузовых автобуса;

один реанимационный автомобиль;

300 комплектов термобелья;

тепловизоры;

рации;

рюкзаки;

обувь;

буржуйки и многое другое.

Все это наша маленькая структура сделала. А представьте себе, что сделала вся наша украинская церковь. Нам в этом помогают все зарубежные приходы. В «Каритасе» работает детский сад для переселенцев, чтобы родители могли организовать свою жизнь, устроиться на работу, а наши монахини присматривают за детьми.

Наша деятельность не ограничивается только провозглашением Слова Божьего. Человек состоит из души и тела. Поэтому мы помогаем и служим людям для души и для тела.

Валерий Романов.

Фото Алеси Карелиной-Романовой