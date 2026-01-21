Ключевые моменты:
- Атаки РФ: повреждена гимназия в Очакове, предприятие в Николаевском р-не, разрушения в Кривом Роге, погибшие в Днепропетровской области.
- Трамп заявил, что Россия и Украина не хотят мира.
- Потери врага за сутки.
Атаки РФ: обстрел гимназии
Вчера, 20 января, российские оккупанты атаковали Очаковскую и Куцурубскую общины 14 FPV-дронами. В городе Очаков удар повредил фасад и крышу гимназии — в тот момент в укрытии там находились 30 человек. Жертв нет.
В Очакове также пострадали частный дом и сооружение заброшенной АЗС.
Дополнительно, днем враг нанес ракетный удар по открытой территории предприятия в Николаевском районе.
Кроме того, ночью 21 января российские войска обстреляли два района Днепропетровской области. Есть погибшие, раненный и значительные разрушения.
В частности, под атаку БПЛА попал Синельниковский район, где пострадали Васильковская и Роздорская громады. В результате удара погибли 77-летний мужчина и 72-летняя женщина, а 53-летняя женщина получила ранение средней тяжести и была госпитализирована.
Добавим, что ракета попала в Кривой Рог, где получили повреждения девять частных и пять многоквартирных домов, административное здание и автомобиль.
Трамп: Россия и Украина не хотят заканчивать войну
Президент США Дональд Трамп объяснил задержку с прекращением войны в Украине. В частности, Трамп похвастался своими успехами в дипломатии, заявив, что урегулировал восемь конфликтов в мире, в отличие от предшественников, которые не завершили ни одного.
Также лидер США уточнил, что сосредоточен на последнем конфликте — войне между Россией и Украиной. Он добавил, что когда Россия готова к миру, то Украина нет. Когда Украина готова, Россия сомневается. По данным Трампа, каждая сторона теряет около 25 тысяч человек ежемесячно.
Следует отметить, что Трамп также приостановил подписание соглашения об восстановлении Украины на $800 млрд. По информации издания Axios, подготовку документа фактически заморозили из-за эскалации политических конфликтов вокруг Гренландии. Именно этот вопрос стал решающим в срыве предварительных договоренностей.
Правда, в Белом доме исключают утверждение об отмене соглашения, отмечая, что никакой фиксированной даты подписания не существовало.
Потери врага
Украинские силы обороны за последние сутки устранили около 1170 российских военных и значительную часть их техники, включая 70 артиллерийских систем, 27 крылатых ракет и более тысячи беспилотников.
По состоянию на 21 января общие потери личного состава врага с начала полномасштабного вторжения составляют примерно 1 229 740 человек.
Согласно уточненным данным, за сутки россияне также потеряли:
- 8 танков;
- 10 боевых бронированных машин;
- 3 реактивные системы залпового огня;
- 1019 БПЛА оперативно-тактического уровня;
- 1 единицу специальной техники;
- 171 единицу автомобильной техники и автоцистерн.
