После аномально теплого декабря январь в Одессе принес морозы и снег — явление, которое в последние годы становится все более редким. Такие резкие погодные изменения часто называют аномалиями, однако ученые объясняют: это проявления более глубоких климатических процессов, происходящих как в мире, так и в Украине.

О причинах температурных «качелей», влиянии глобального потепления, войны и Черного моря на климат Одессы рассказывает кандидат географических наук, директор Центра прогнозов состояния окружающей среды Одесского национального университета имени Мечникова Ольга Уманская. Ее объяснения основаны на многолетних наблюдениях, официальных климатических нормах и современных прогнозных моделях.

Почему во всем мире становится теплее

То, что люди называют погодными аномалиями, на самом деле является проявлением изменения климата, объясняет Ольга Уманская.

Средняя температура на планете постепенно растет. Если не так давно она составляла +15 ℃, то сейчас достигла +17 ℃.

Одной из причин потепления специалисты называют увеличение активности Солнца. В то же время озоновый слой, защищающий нашу планету от ультрафиолетового излучения, становится тоньше. Соответственно — Земля прогревается активнее.

Потепление запускает цепные процессы, в частности таяние ледников. Из-за этого снижается альбедо — способность поверхности отражать солнечное излучение, и океан начинает поглощать больше тепла. В результате он дополнительно нагревается, что еще больше усиливает глобальное потепление.

Война в Украине нарушает климатический баланс

На глобальное потепление влияет и человеческий фактор.

– Сегодня в Украине продолжается война, и это также имеет последствия, — отмечает Ольга Уманская. — Во время боевых действий в атмосферу выбрасываются значительные объемы CO₂, одного из основных парниковых газов. Он задерживает тепловое излучение Земли и усиливает глобальное потепление. Таким образом, война усугубляет ситуацию, загрязняя атмосферу. И за последние несколько лет в Украине темпы потепления заметно возросли.

По словам ученой, Украина сегодня входит в число европейских стран с самыми быстрыми темпами роста температуры. За последнее десятилетие среднегодовая температура в Украине выросла примерно на 0,41 ℃, тогда как в Европе в целом — лишь на 0,34 ℃.

В южных регионах, в частности в Одессе, это приводит к постепенному исчезновению климатической зимы — периода, когда среднесуточная температура стабильно держится ниже 0 °C. Были годы, когда она вообще не наступала: осень плавно переходила в весну, а морозы держались всего день-два. Одесский сентябрь все чаще совпадает по температурам с июнем. Его уже можно считать летним месяцем.

О климатических нормах и январских прогнозах

– В климатологии существует понятие климатической нормы — это средние метеорологические показатели для определенной территории, рассчитанные за 30 лет, — рассказывает Ольга Уманская. — Последний такой период охватывал 1991–2020 годы. С тех пор в Одесской области почти каждый месяц средняя температура превышает климатическую норму. Нынешняя зима пока также не является исключением.

В декабре температура была выше нормы на 2,3 °C. За последние 29 лет, за исключением 2012, 2016 и 2018 годов, каждый декабрь превышал климатическую норму.

– Как ни странно, январь пока остается в ее пределах, — добавляет ученая. — Климатическая норма для этого месяца в Одессе составляет −0,4 °C. Самый теплый январь зафиксировали в 2007 году — тогда среднемесячная температура достигла +5 °C. Самый холодный был зафиксирован в 1861 году — −10,9 °C.

Общее потепление климата не исключает резких вторжений холода. Так, с седьмого января над Украиной проходит южный циклон, который принес арктический холод и значительные осадки. Впрочем, Одесскую область он затронул минимально: если в западных регионах выпало до 40 см снега, то Одессу лишь слегка припорошило.

– Вторжение холода с температурой −20 °C до Одессы не дошло, — объясняет Уманская. — Значительную роль здесь играет достаточно теплое Черное море, которое сдерживает резкое понижение температуры.

В ближайшее время, по ее словам, циклон сменится антициклоном, который придет из Сибири. Он принесет ясную, морозную погоду с небольшим количеством осадков. Продлится она одну–две недели. В то же время долгосрочные прогнозы предполагают, что этот январь будет немного холоднее и более снежным, чем в предыдущие годы. Хотя для Одессы устойчивый снежный покров все чаще становится экзотикой.

Зима в Одессе будет без снегопадов, но с гололедицей

Через изменение климата климатическая система планеты утратила равновесие и сейчас перестраивается под новое распределение температур и энергетических потоков. Именно это приводит к росту количества и интенсивности опасных погодных явлений и стихийных бедствий, среди которых — экстремальные снегопады и сильные морозы.

В то же время для Одессы такие катаклизмы не характерны, отмечают специалисты. В последний раз сильный снегопад, который парализовал весь город в новогодние дни, произошел в 2014 году. Тогда толщина снежного покрова местами достигала 70 см, а сугробы на дорогах — более метра.

Последнее значительное замерзание Черного моря в Одесском заливе зафиксировали в феврале 2012 года. Тогда в начале месяца температура в городе опустилась до −20 °C, а сильные морозы привели к образованию ледяной корки шириной 20–50 метров вдоль побережья.

Главная же опасность для Одессы этой зимой — обледенение и гололедица.

– Обычно такие явления возникают, когда температура колеблется около нуля, — объясняет ученая. — В это время намерзает лед на дорогах, ветках деревьев и линиях электропередач. И погодные условия, которые складываются сейчас, не исключают таких рисков.

Краткосрочные прогнозы погоды — самые точные

Ольга Уманская отмечает, что вероятность погодных катаклизмов обычно удается прогнозировать достаточно точно. В частности, заранее были предсказаны аномальные осадки в Одессе 30 сентября прошлого года, а также ураган 18–19 ноября 2023 года, о котором она предупреждала еще за неделю до его прихода.

В то же время, подчеркивает специалист, возможности прогнозирования в регионе ограничены. В Одессе работает лишь одна метеостанция, тогда как город значительно вытянут вдоль побережья.

– Одной метеостанции недостаточно, чтобы фиксировать все локальные явления и делать максимально точные прогнозы, — объясняет Уманская. — Поэтому метеостанции и наш Центр в основном работают с краткосрочными прогнозами. Самые точные — на один–два дня. Прогнозировать погоду на неделю или тем более на месяц значительно сложнее. Для составления долгосрочного прогноза необходимо учитывать не только условия в Одессе, но и глобальные процессы — температуру Мирового океана и движение воздушных масс над континентом.

Какую погоду в Одессе прогнозируют в феврале

Чтобы оценить погоду следующего месяца, мы обратились к сверхдолгосрочному прогнозу. Согласно ему, февраль в Одессе будет в пределах климатической нормы или немного холоднее.

Февраль пройдет без сильных морозов, но окажется щедрым на температурные «качели». Возможны «весенние» оттепели, которые будут сменяться похолоданием, дожди и мокрый снег с ночными заморозками. Температура воздуха может подниматься до вполне апрельских +13 °C днем и опускаться до −2 °C ночью. В конце месяца одесситы уже почувствуют приближение весны — она прогнозируется ранней и теплой.

– Растительный мир к таким погодным «качелям» приспособлен плохо, — утверждает Ольга Уманская. — Почкование, цветение и активный рост в нехарактерное для этого время вредят растениям. После кратковременного потепления холод все равно возвращается, и резкое понижение температуры — даже на один–два дня — становится для растений сильным стрессом. Даже если они не погибают, то могут не дать хорошего урожая.

Ученые отмечают: на планете происходит смещение климатических поясов. Пока Украина находится в умеренном климате — за исключением южного берега Крыма, где преобладает субтропический. Однако уже сейчас субтропики смещаются на юг Украины — все дальше вглубь континента. А это означает, что одесситам стоит ожидать мягких зим — с редкими морозами и однодневными снегопадами — и быть готовыми к засушливому, жаркому лету. К этим изменениям в любом случае придется адаптироваться.

