Очередная ночь террора для Одессы и области
Глава Одесской МВА Сергей Лысак проинформировал, что, к сожалению, стало известно о еще одном погибшем человеке в результате ночной атаки по Одессе. Тело 34-летнего мужчины изъяли в квартире 5-этажного дома. Поисково-спасательные работы продолжаются.
В общем, из-за вражеских ударов погибли 2 человека, еще 12 — пострадали, среди них ребенок.
Также утром враг нанес удары по портовой инфраструктуре. В одном из портов в результате атаки беспилотником повреждена зерновая галерея и пустой резервуар. Информация о пострадавших не поступала.
