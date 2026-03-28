Ключевые моменты:

Помощь на ремонт: Город компенсирует замену оконных блоков, стеклопакетов или входной двери в поврежденных от обстрелов помещениях Одессы.

Куда обращаться: администрация своего района.

Основные документы: заявление владельца (или пользователя), акт обследования (с подписями ОСМД/управляющей компании).

Копии: Паспорт, РНОКПП, правоучреждения на жилье.

Как одесситам оформить помощь после обстрелов

В Одесском городском совете напоминают одесситам о механизме оформления материальной помощи на замену оконных блоков, стеклопакетов или входных металлических дверей в пострадавших от вражеских обстрелов помещениях.

Следует обращаться в администрацию своего района с полным пакетом бумаг.

Обязательный список документов:

Заявление от собственника жилья (или пользователя, если квартира не приватизирована).

Акт обследования, составленный и подписанный собственником вместе с представителями ОСМД или управляющей компании.

Копии следующих документов:

Паспорт гражданина Украины.

Идентификационный код (РНОКПП).

Документы, подтверждающие право собственности на жилье.

Дополнительно: распечатаны черно-белая фотография всех повреждений.

Для ускорения рассмотрения рекомендуется добавить заключение специалиста с четким описанием работ: полная замена оконного блока или только стеклопакетов/стекол, а также количество и точные размеры пораженных элементов.