Ключевые моменты:
- Помощь на ремонт: Город компенсирует замену оконных блоков, стеклопакетов или входной двери в поврежденных от обстрелов помещениях Одессы.
- Куда обращаться: администрация своего района.
- Основные документы: заявление владельца (или пользователя), акт обследования (с подписями ОСМД/управляющей компании).
- Копии: Паспорт, РНОКПП, правоучреждения на жилье.
Как одесситам оформить помощь после обстрелов
В Одесском городском совете напоминают одесситам о механизме оформления материальной помощи на замену оконных блоков, стеклопакетов или входных металлических дверей в пострадавших от вражеских обстрелов помещениях.
Следует обращаться в администрацию своего района с полным пакетом бумаг.
- Обязательный список документов:
- Заявление от собственника жилья (или пользователя, если квартира не приватизирована).
- Акт обследования, составленный и подписанный собственником вместе с представителями ОСМД или управляющей компании.
Копии следующих документов:
- Паспорт гражданина Украины.
- Идентификационный код (РНОКПП).
- Документы, подтверждающие право собственности на жилье.
Дополнительно: распечатаны черно-белая фотография всех повреждений.
Для ускорения рассмотрения рекомендуется добавить заключение специалиста с четким описанием работ: полная замена оконного блока или только стеклопакетов/стекол, а также количество и точные размеры пораженных элементов.
