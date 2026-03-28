Ключевые моменты:

Повреждены роддом, многоэтажка и несколько учебных заведений.

Один человек погиб, более 10 пострадавших, среди них ребенок.

В городе зафиксированы пожары и разрушения, работает оперативный штаб помощи.

Атака «шахедов» на Одессу: раненые и разрушения

В результате ночной атаки «шахедов» этой ночью город получил значительные повреждения гражданской инфраструктуры.

Как сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, в Приморском районе зафиксировано попадание в крышу здания роддома, частично разрушено перекрытие между четвертым и пятым этажами многоэтажки. Благодаря тому, что персонал и пациентки вовремя спустились в укрытие, удалось избежать жертв.

На момент атаки в роддоме находились 33 пациентки (в том числе 22 роженицы) и 19 новорожденных детей.

Позже все роженицы были переведены в другие родильные дома, а двое младенцев – в Одесскую областную клиническую детскую больницу.

Также в этом районе повреждения получили три учебных заведения.

В Хаджибейском районе дрон попал в многоэтажный жилой дом. Зафиксировано возгорание квартир и крыши пятиэтажки.

Взрывная волна повредила окна в домах в разных частях района. Кроме того, в частном секторе вспыхнули пожары в жилых домах. Повреждены более 10 автомобилей.

На утро известно о 12 пострадавших в результате российской атаки на Одессу, среди них – девятилетний ребенок. Всем оказывается необходимая помощь.

В результате полученных травм в больнице умер один человек.

На местах продолжают работать экстренные службы и коммунальные бригады. Специалисты работают над восстановлением поврежденных коммуникаций.

Развернуты оперативные штабы и мобильные пункты обогрева в автобусах и палатках, где пострадавшие получают необходимую помощь и консультации.

