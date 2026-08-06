Ключевые моменты:

Поражен корпус сухогруза, на борту возник пожар.

1 человек погиб, 3 человека травмированы.

Весь экипаж оперативно эвакуирован на берег.

Судно перевозило украинское зерно для экспортных поставок.

Атака на судно в Черном море 5 августа

Как сообщили в Одесской областной военной администрации (ОВА), в этот раз пострадал торговый сухогруз под флагом Гвинея Бисау, загруженный украинской пшеницей. В результате атаки поврежден корпус, на судне возник пожар.

В результате атаки один человек погиб, еще трое пострадали. Экипаж эвакуирован на берег. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

В Администрации морских портов Украины уточнили, что под удар попало гражданское судно MERA QUEEN.

Погиб член экипажа — гражданин Украины.

По состоянию на 6 августа судно пришвартовано к причалу. Специалисты проводят первоочередные работы по локализации последствий поражения и стабилизации его технического состояния.

В Одесской ОВА подчеркивают, что подобные удары по гражданскому судоходству демонстрируют осознанный цинизм страны-агрессора.

Атаки на торговые суда в Черноморском регионе не только ставят под угрозу жизни гражданских моряков, но и создают прямые риски для мировой продовольственной безопасности, искусственно провоцируя кризис на международных рынках зерна.

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