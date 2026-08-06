Ключевые моменты:
- Повреждены 7 жилых домов и легковые автомобили.
- По предварительным данным, ранения получил один человек.
- Информация о масштабах повреждений уточняется.
Враг бьет по гражданским объектам региона
В результате очередной атаки вечером 5 августа в Одесском районе повреждены 7 жилых домов и легковые автомобили жителей.
По предварительным данным Одесской ОВА, один человек пострадал. Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, это был не единственный удар по Одесскому региону за сутки. Днем 5 августа 2026 года оккупанты атаковали гражданское предприятие в Одесской области.
В результате дневного удара один человек погиб, а количество пострадавших возросло до 13 человек.