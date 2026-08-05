Ключевые моменты:

За последние годы у побережья Одесской области затонули как минимум четыре крупных судна, и большинство из них до сих пор остается на дне.

Сухогруз Golden Leo, поврежденный российской ракетой, затонул 26 июля после почти недельного дрейфа на одесском рейде.

Подъем затонувших судов — чрезвычайно сложная и дорогостоящая операция, успешных примеров в Украине единицы.

Экологи предупреждают о возможной угрозе загрязнения Черного моря топливом и продуктами разложения груза.

Еще два поврежденных судна остаются в акватории и могут повторить судьбу Golden Leo.

Golden Leo стал жертвой войны в Черном море

После российского ракетного удара сухогруз Golden Leo стал еще одним крупным судном, затонувшим у побережья Одесской области. За последние годы в акватории Черного моря возле Одессы на дне осталось как минимум четыре крупных судна, а во время полномасштабной войны под угрозой оказались и другие поврежденные корабли.

Напомним, что 100-метровый сухогруз Golden Leo, поврежденный российской ракетой, почти неделю дрейфовал на одесском рейде, а 26 июля окончательно затонул. Во время атаки погибли десять человек — девять членов экипажа, граждане Индии и Сирии, а также украинский лоцман. Еще восемь моряков получили ранения.

После трагедии возник вопрос, почему судно не отбуксировали в безопасное место. По информации источников, близких к военным, главной причиной стала угроза повторных российских ударов. Использование буксиров и спасательной техники могло поставить под угрозу жизни экипажей, поэтому рисковать людьми не стали.

При этом официально чиновники ссылаются на международное морское право, согласно которому спасательные работы, как правило, проводятся только после обращения судовладельца. В то же время Международная конвенция о спасании допускает вмешательство государства без такого разрешения, если авария создает угрозу загрязнения моря.

Сколько судов уже затонуло у Одессы и почему их не поднимают

Однако Golden Leo стал далеко не первым крупным судном, затонувшим у украинского побережья.

В 2013 году возле устья Дуная затонул сухогруз Nikolay Bauman длиной 114 метров. После аварии произошел разлив нефтепродуктов, а суд обязал владельца компенсировать более миллиона долларов экологического ущерба. Тем не менее судно до сих пор остается на морском дне.

Год спустя, в районе порта Южный, затонуло рыболовецкое судно Onega. Несмотря на судебное решение о возмещении ущерба, его также не подняли.

В 2016 году в Практической гавани Одессы затонул прогулочный катер «Буревестник», известный как яхта Брежнева. Попытки поднять его оказались безуспешными — судно лишь переместили в другое место.

Единственным относительно успешным примером стала операция по подъему танкера Delfi, который сел на мель возле одного из одесских пляжей в 2019 году. Несмотря на небольшую глубину, работы продолжались несколько месяцев, а их стоимость составила около полумиллиона долларов. Примечательно, что финансировал подъем судна частный бизнес, а не государство.

Специалисты отмечают, что подъем 100-метрового судна с глубины около 20 метров требует специальной техники, работы водолазов, сложных инженерных расчетов и значительных финансовых затрат. Стоимость таких операций может достигать сотен тысяч и даже миллионов долларов.

По словам экспертов, опыт Украины в проведении подобных операций ограничен, а в условиях войны выполнять их стало еще сложнее из-за постоянной угрозы новых атак.

Напомним, ученые предупреждают, что затонувший у Одессы сухогруз Golden Leo может годами загрязнять Черное море. Опасность представляют не только около 150 тонн топлива и смазочных материалов, но и груз кукурузы, оставшийся на борту. Во время штормов топливо может постепенно вытекать из поврежденного судна, а загрязнение — достичь побережья Одесской области. При отсутствии специальных работ утечки нефтепродуктов могут продолжаться годами.

Кроме того, в морской акватории остаются еще два поврежденных балкера без экипажей, которые также могут повторить судьбу Golden Leo.

Источник: Думская