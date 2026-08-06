Ключевые моменты:

Дональд Трамп резко ответил СМИ, писавшим о критической нехватке ракет-перехватчиков.

РФ разворачивает около 120 баллистических ракет КНДР на западе страны.

Террор Украины: авиабомбовый удар по Сумам и погибшие в Балаклее.

Украинские дроны атаковали ключевой НПЗ в Ярославле.

Трамп пригрозил тюрьмой за сообщения о дефиците ракет в США

Президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на публикации в ведущих мировых СМИ (CNN, Reuters, FT, The Washington Post) о том, что Пентагон израсходовал почти 80% ключевых систем перехвата ракет, из-за чего Киев якобы получил отказ в поставок.

«У США есть огромное количество боеприпасов, особенно определенных типов. Кроме того, большие объемы производятся и поставляются в США по мере необходимости. Оборонные компании строят самое большое количество заводов и фабрик в истории нашей страны. За «источниками утечек» этих предательских заявлений ведем охоту. Будем добиваться длительных тюремных сроков!» — заявил американский лидер в Truth Social.

США и Украина вышли на новый уровень обмена разведданными

Сотрудничество между Вашингтоном и Киевом в сфере обмена секретной информацией вернулось к максимальным показателям и активизировалось в стратегически важный момент.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на ключевых сенаторов США от обеих партий.

Передача американских данных позволила Украине значительно точнее наносить дальнобойные удары дронами и ракетами вглубь территории РФ. При этом США не только помогают Киеву, но и сами получают от Украины уникальную оперативную информацию по РФ.

«Я не хочу вдаваться в подробности, но ситуация улучшилась. Использование дронов и ракет большой дальности позволило Украине укрепить свои позиции», — заявил зампред комитета Сената по разведке Марк.

РФ разворачивает 120 ракет КНДР: оценка ISW

По данным ГУР, Россия начала размещение ракетного подразделения из ~120 баллистических ракет производства Северной Кореи на западе РФ.

В Институте изучения войны (ISW) отмечают: это позволит РФ увеличить плотность ракетных ударов по Украине, не истощая собственные запасы «Цирконов» и С-400.

«Северокорейские ракеты, с их большей полезной нагрузкой, но более низкой точностью, вероятно, приведут к более значительным разрушениям и жертвам, особенно среди гражданской инфраструктуры и мирных жителей» , — пишут аналитики.

Воздушный террор Украины 6 августа: под ударом Сумы и Балаклея

Войска РФ продолжают атаковать мирные города:

Сумы: Ночью враг сбросил 8 управляемых авиабомб (КАБ) на жилые кварталы всего за 8 минут. Пострадали 12 человек, повреждены микрорайоны. Одну из бомб обезвредили силы ПВО.

Балаклея (Харьковская обл.): В результате двух ударов по жилому району погибли 3 человека (две женщины и мужчина). Спасатели разбирают завалы.

В Ярославле атакован один из крупнейших НПЗ России

В ночь на 6 августа в Ярославской области РФ прогремели взрывы. По данным местных жителей и СМИ, беспилотники атаковали НПЗ «Славнефть-ЯНОС» — предприятие, перерабатывающее до 15 млн тонн нефти в год и входящее в топ-5 крупнейших НПЗ страны.

На территории завода зафиксирован пожар. Власти регистрировали перекрытие выезда из города в сторону Москвы.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1330 человек. По данным Генштаба ВСУ, обезврежено 59 артиллерийских систем, 4 реактивных системы залпового огня и 7 средств противовоздушной обороны.