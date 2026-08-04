Ключевые моменты:

Кабмин временно скоректировал экспортные цены на отдельные виды продукции

Предыдущие планки цен стали экономически недостижимыми из-за блокировки портов.

Цель: разблокировать заключение новых контрактов и позволить аграриям продавать урожай.

«Экстренный пакет поддержки»: почему снизили цены

Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, это первое решение в рамках антикризисного пакета помощи сельхозпроизводителям. Установленные ранее минимальные экспортные пороги в текущих условиях сделали заключение международных контрактов практически невозможным.

«Минимальные цены стали экономически недостижимыми для заключения контрактов из-за удорожания логистики и падения внутренних закупочных цен. Это решение поможет производителям разблокировать возможность продавать и экспортировать свою продукцию. Это один из практических шагов по поддержке наших экспортеров, согласованных с отраслью», — подчеркнул Корецкий.

Он также добавил, что дал поручение безотлагательно подготовить масштабный план развития глубокой переработки агропродукции внутри страны, чтобы снизить зависимость от сырьевого экспорта.

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Кризис в портах Большой Одессы

Экспортный кризис обострился в конце июля 2026 года. Из-за угроз безопасности в акватории Черного моря и регулярных обстрелов судовладельцы по собственной инициативе фактически прекратили заход судов в украинские порты. На этом фоне Минагрополитики ранее даже призывало аграриев временно притормозить отгрузку зерна.

Как сообщили в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), из-за сокращения отгрузок и снижения интенсивности работы портов Большой Одессы в июле экспорт просел почти на четверть. Прогноз по августовским объемам остается актуальным: экспорт может сократиться еще почти вдвое по сравнению с июлем.

Правительство также готовит программу доступного льготного финансирования для фермеров, которые из-за простоя портов Одесской области потеряли возможность реализовывать продукцию по обоснованным ценам.

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