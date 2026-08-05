Ключевые моменты:

Число пострадавших увеличилось до 13 человек, один человек погиб.

Десять раненых остаются в больницах, еще двоим помощь оказали амбулаторно.

Вечером Одесса и область вновь оказались под угрозой атаки, официальной информации о последствиях пока нет.

Обновленную информацию о результатах атаки опубликовал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По информации ОВА, десять пострадавших госпитализированы, еще двум людям медики оказали помощь амбулаторно.

«Ликвидация последствий продолжается», – добавил Кипер.

Напомним, днем российские войска атаковали ударными беспилотниками одно из гражданских предприятий в Одесском районе. В результате удара вспыхнули автомобили, все пожары оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

Вечером 5 августа в Одессе и области несколько раз объявляли воздушную тревогу. Сначала сообщалось об угрозе применения баллистического вооружения, позже – о движении воздушных целей в сторону Одессы, Южного и Черноморска.

Около 19:21 жители региона услышали взрывы. Позже мониторинговые каналы сообщили о движении в сторону Одессы реактивного беспилотника. По их предварительной информации, есть попадание в Черноморске. Также сообщается о возможном ударе по судну.

Официальной информации о последствиях вечерней атаки на момент публикации не поступало.

Читайте также: Россия уничтожила склады «Ласунки» и Millennium: ждать ли перебоев с мороженым и шоколадом в Одессе.