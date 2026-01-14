Ключевые моменты:

Целенаправленные удары по энергетическим объектам юга Украины.

Цель – ослабить систему и оставить регион без света и тепла.

Одещина под максимальным давлением, ключевые энергоузлы повреждены, система работает в аварийном режиме.

Стратегическая цель РФ: создать хаос и напряжение.

Энергосистема Одесщины на границе

В ночь на 13 января Одесса потерпела очередную массированную атаку, нанесшую серьезный удар по энергетической инфраструктуре города. Под прицелом оказались два объекта компании «ДТЭК Одесские электросети». В результате ночных обстрелов в городе начались перебои с электроснабжением: без света остаются около 47 тысяч семей.

По словам энергетического эксперта, директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, Россия целенаправленно продолжает бить по энергетическим объектам на юге Украины, в частности, в Одесской области. Ее главная – ослабить энергосистему региона и усложнить представление электроэнергии и тепла населению. Он добавил, что каждая новая атака сокращает доступные мощности, поэтому ситуация с энергообеспечением постоянно ухудшается.

Эксперт отметил, что Одесщина остается одним из главных регионов, по которому РФ пытается нанести максимальный удар. Россия систематически бьет по ключевым энергоузлам, обеспечивающим стабильное электроснабжение области. Враг хочет сделать работу энергосистемы Одесской области максимально нестабильной и заставить ее работать в аварийных режимах.

Омельчинко подчеркнул, что каждый последующий удар врага не только уменьшает резервы, но и усложняет и замедляет восстановление сетей.

По мнению эксперта, Россия пытается оставить людей без света и тепла, усилить социальное напряжение и дестабилизировать ситуацию в регионах, в частности, в Одесской области. Таким образом, россияне хотят оставить людей без тепла и электроэнергии и создать в стране хаос. Омельчинко считает, что РФ своими действиями хочет, чтобы люди начали давить на власть и заставлять ее соглашаться с условиями, которые навязывает Путин.

Напомним, что в Одессе произошло масштабное изменение транспортной инфраструктуры именно из-за нехватки электроэнергии. Бесплатные автобусы заменили троллейбусы и трамваи из-за массированных обстрелов региона 13 декабря. Однако, к сожалению, ситуация с транспортом в Одессе не улучшилась.