Ключевые моменты
- Погиб житель с. Островное Суворовской громады Николай Ненов (1985 г.р.).
- Служил старшим механиком-водителем танкового взвода.
- Призван 21 июня 2024 года.
- Погиб 19 августа 2025 года под Хотимлей, Харьковская область.
Николай Васильевич Ненов был мобилизован 21 июня 2024 года, принес присягу украинскому народу и проявил стойкость в бою, сообщили в Измаильской РГА.
Он служил старшим механиком-водителем второго танкового взвода третьей роты танкового батальона.
Жизнь воина трагически оборвалась 19 августа 2025 года во время выполнения боевого задания у села Хотимля в Харьковской области.
Измаильская райгосадминистрация выразила глубокие соболезнования семье и близким погибшего Героя.
Очередную трагическую весть получили жители Сафьяновской громады Измаильского района — на фронте погиб житель села Озерное Василий Мирча, 1982 года рождения.
