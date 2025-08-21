Ключевые моменты:

Всеукраинские соревнования по автодрифтингу Open Drift UA. Дата/время: 23-24 августа, 12:00. Место: 6 км.

Лекция Михаила Рашковецкого. Дата/время: 23 августа, 16:00. Место: Национальный художественный музей.

Концерт Day Time с оркестром. Дата/время: 23 августа, 17:00. Место: Одесская филармония.

«Дизель Шоу». Дата/время: 24 августа, 16:00, 19:00. Место: Театр Музкомедии.

Концерт Nikow. Дата/время: 24 августа, 19:30. Место: ITAKA.

Для тех, кто живет драйвом, выходные пропитаются гулом моторов. А смельчаки смогут почувствовать адреналин в дрифт-такси. Тем, кто ищет вдохновение в искусстве, стоит посетить лекцию звезды арткритики Михаила Рашковецкого, чтобы окунуться в историю одесского современного искусства.

Любителей музыки ждет особая магия: Day Time с оркестром в очаровательном итальянском дворике филармонии соединит симфоническое величие и современные ритмы, а Nikow зажжет Итаку искренними песнями из новой программы.

И, конечно, без юмора никак: «Дизель Шоу» подарит эксклюзивную праздничную программу — смех, который объединяет и поднимает боевой дух.

23 — 24 августа, 12:00. Open Drift UA. 6 км.

А вы знали, что дрифтинг – это спорт, а не то, чем занимаются на дорогах невоспитанные водители. В эти выходные сильнейшие пилоты со всей Украины сойдутся в битве за призовые места. Ожидаются самые зрелищные парные заезды сезона!

А еще, это масштабное автомобильное шоу, которое не оставит равнодушным никого, особенно тех, кто попробует прокатиться на дрифт такси.



23 августа, 16:00. Лекция Михаила Рашковецкого «Контроверзы одесского современного искусства в революционную эпоху». Национальный художественный музей

Мы не часто даем в наших обзорах ссылки на лекции, но это событие того стоит! Лекция искусствоведа, куратора и арткритика Михаила Рашковецкого посвящена одесскому современному искусству в конце 20 века.

Вы услышите много интересных историй от непосредственного участника этих событий. А также поразмыслите, существовало ли единство художественной среды в период восстановления независимости, о существенных внешних и внутренних концептуальных противоречиях представителей одесского contemporary art.

23 августа, 17:00. Концерт. Day Time с оркестром. Одесская Филармония.

Закрытие летнего сезона в Итальянском дворе филармонии в Одессе. Что может быть лучше, чем совместить живой оркестр и DJ выступление Ваших любимых артистов проекта Day Time? Сохраните главную дату закрытия летнего сезона Одессы!

24 августа, 16:00, 19:00. «Дизель Шоу». Театр Музкомедии

Эту традицию не может сломать ни ковид, ни враг – в августе «Дизель Шоу» едет с патриотическими концертами в украинскую столицу юмора!

В День Независимости поддержим наших друзей-одесситов фирменными шутками, зарядим положительной энергией и подарим самые теплые «дизельные» объятия. Эту программу еще не показывали по телевизору. Итак, это будет традиционно патриотично, эксклюзивно и очень-очень смешно! Вместе будем смеяться врагам в лицо и поднимать наш боевой дух!



24 августа, 19:30. Концерт. Nikow. ITAKA

NIKOW — украинский независимый артист, которому удалось стремительно покорить сердца слушателей. Его дебютный альбом «Сонь, ты спишь?» возглавил топ-чарты, а первый тур по Украине прошел с огромным успехом и безудержной энергетикой. Тысячи людей по-особенному прочувствовали его тексты, а музыкальный стиль артиста уверенно закрепился в своем жанре. В эти выходные песни из новой концертной программы «ЖИВУ-ВІДСТУКУЄ» будут звучать на берегу Черного моря.

