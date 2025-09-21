Ришельевская — это музей под открытым небом: подавляющее большинство зданий здесь являются памятниками истории и архитектуры. Отсутствие первых номеров (их разбомбили во время войны) только усилило панораму Оперного театра, а зеленую арку из платанов, посаженных в 1960-х, теперь называют «ришельевской».

Здесь до сих пор находится ЗАГС, где празднуют самые пафосные свадьбы; здесь когда-то работали автоматы одеколона «Шипр» в Военторге, а позже был любимый кинотеатр «Украина». Удивительные детали: универмаг «Детский мир», где мечты поколений превращались в реальность, или Институт стоматологии, который служит городу более 90 лет.

До политических событий прошлого на Ришельевской жило более ста национальностей. Здесь рядом стоят центральная синагога, где преимущественно проводит службы еврейская община, и единственная в центре мечеть — яркое подтверждение того, что Одесса всегда была городом многих культур.

История, которая не становится мифом

Ришельевская — это настоящий архитектурный марафон стилей. От пятиэтажных доходных домов с окнами-воротами до дома Нолле, построенного в неомавританском стиле, где даже главный вход украшает звезда Давида. Архитектурные пассажи, зеленые дворы, магазины, кафе, рестораны — все это свидетельствует о торгово-промышленном сердце Одессы.

Ришельевская была свидетелем настоящей борьбы за архитектурный облик города: в конце 1970-х хотели решительно его изменить, построив 16-этажные панельные дома. Одесситы были быстры: они приписывали себя и родственников к тем квартирам, которые власть должна была снести, и по советским стандартам переселения вдруг стало ничем не реальным — сносить пришлось бы в три раза больше домов, чем планировали. Так центральная Одесса спаслась от бетонных коробок, а ее сознание — от монотонности.

Ришельевская — это место, где историческое соседствует с современным, а старинные книги — с гаджетами. Она никогда не была просто отправной точкой для прогулки: это настоящее зерно города, где, как говорили те самые несколько одесситов после белого колхозного вина, «по-настоящему жива теза по-одесски».

Одесскость во всех деталях

Здесь всегда найдется место юмору. Шуткой о магазине счастья, где его либо никто не купит, либо оно не настоящее, удобно перекрашивается долгий скандальный век вперед. В обед можно в кафе поверить, что понты на самом деле светятся, или вспомнить, как один старый нотариус изобрел, что шаг за пьедестал — между красотой и анекдотом.

Ришельевская — это не только архитектура или история. Здесь вся жизнь происходит в реальном времени: от сигарет на резиновых листах до современных апартаментов в старых домах. Здесь и сегодня пять обедов в день могут означать только одно — семейный общий доступ к скорости интернета.

Одесса начинается с Ришельевской — и в этом есть определенная ирония судьбы: город, где сегодня остается хорошим только то, что не отбирают, но эта улица никогда не исчезает из памяти. Она как тот день, когда тебе говорят до нашей следующей встречи — но это скоро.

