Ключевые моменты:

Стабилизационные отключения света будут действовать в течение суток — с 00:00 до 23:59.

На бытовых потребителей распространятся очереди отключений от 0,5 до 3.

Интервалы в недельных графиках смещаются на 30 минут вперед.

Отключения света в Одессе 3 декабря

Компания «Укрэнерго» сообщила, что 3 декабря по всей стране продолжатся стабилизационные отключения. Для бытовых потребителей завтра будут действовать почасовые графики с максимально возможной нагрузкой до трех очередей. Отключения будут действовать почти весь день — с полуночи до 23:59.

Согласно обновленной информации ДТЭК, графики отключения света в Одессе завтра будут такими:

ДТЭК «Одесские электросети» отдельно предупредил жителей города: с 3 декабря все временные промежутки в недельных графиках смещаются на 30 минут вперед. Это касается всех зон — как «белых», так и «серых».

То есть если раньше период включения начинался, например, в 09:00, то теперь он начнётся в 09:30. Другие параметры графика остаются без изменений.

Жителям рекомендуется заранее зарядить устройства, проверить работу альтернативных источников питания и следить за обновлениями графиков на сайте ДТЭК и в приложении.

