Новости Одессы и Одесской области

В Одесском аэропорту задержали террористку

В Одесском аэропорту задержали террористку

Женщине 32 года, и она гражданка Таджикистана. При паспортном контроле ее опознали как разыскиваемую Интерполом за участие в террористической организации.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В сообщении сказано, что в аэропорту Одессы инспектор зафиксировала срабатывание базы данных международной организации криминальной полиции Интерпол.

Так, система опознала в 32-летней гражданке Таджикистана участницу террористической группы. Женщину сразу задержали.

После этого охранники границы сразу проинформировали об этом украинское бюро Интерпола в Киеве. Задержанная женщина передана сотрудникам Национальной полиции.

Паспортный контроль в Одесском аэропорту показал, что гражданку Тажикистана разыскивает Интерпол как террористку. Ее задержали

Ранее «Одесска Жизнь» рассказывала, что в международном аэропорту «Одесса» пограничники пресекли незаконный ввоз в Украину более 200 мобильных телефонов iPhone 13 Pro Max на сумму более 7 миллионов гривен. Их пытался провезти в Украину из ОАЭ наш соотечественник.

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Фото государственной пограничной службы Украины

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Редакция ПРОФИЛЬ

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