Центр инклюзивной грамотности и «Клевый городок»: какие большие проекты Общественного бюджета будут реализованы в Одессе?

Стали известны победители больших проектов «Общественного бюджета-2022». Из 47 проектов, допущенных комиссией к голосованию одесситов, реализуют 29. На них, как нам сообщается официально, будет потрачено 42 603 443 грн.

В тренде – благоустройство придомовых территорий, мест для отдыха, обустройство новых (и ремонт старых) спортивных и детских площадок и детских зон. Эти направления – абсолютное большинство больших проектов-победителей Общественного бюджета-2022.

На улице Капитана Кузнецова, 108-110 мы получим в этом году не только благоустройство территории, но и установку новой скульптуры, и появление здесь арт-качелей.

Ждут очередные перемены и сквер «Курсантская лестница». К обновленному скверу и новой лестнице прибавится еще и скейт-парк и баскетбольная площадка.

В школе №26 на улице Старопортофранковской появится Центр инклюзивной грамотности и образовательных технологий. Один из кабинетов собираются переделать в сенсорную комнату. Это место обещает стать обучающей площадкой для родителей и педагогов, которые воспитывают детей с инклюзивными потребностями.

На улице Варненской, 7/3 должен появиться собственный «Клевый городок» (современная детская площадка). Он будет создан из экологичных материалов.

Сразу на нескольких улицах города появятся новые камеры наблюдения, а также будут приведены в порядок два старых сквера.

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