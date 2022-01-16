«Ювелиры» из ДТЭК, фото года и трамвай в Люстдорф: главные новости Одессы за субботу, 15 января

В субботу, 15 января 2022 года, «Одесская жизнь» освещала такие важные события Одессы и Одесской области.

Одесситам сообщили официально, какие малые проекты Общественного бюджета-2022 будут реализовываться в 2022 году.

Субботним утром при восхождении на самую высокую гору Украины – Говерлу в Карпатах – пострадали туристы из Одесской области. Трое жителей города Южного сорвались в обрыв. Одна женщина погибла.

Строительство кабельной линии 110 кВ «Чумка – Чубаевка» в Одессе продлится до конца марта 2022 года, заявили в компании ДТЭК «Одесские электросети». Так, разрытые ямы на Люстдорфской дороге останутся «зимовать», хотя ранее работы обещали закончить в декабре 2021 года. Как пояснили энергетики, работы очень уж «ювелирные» и «технологически сложные».

Вот уже 19 лет подряд в Одессе выбирают лучшие в году снимки одесских фотографов. В этом году, как и в последние несколько лет, конкурс состоялся во Всеукраинском центре болгарской культуры. Корреспондент «Одесской жизни» побывала там и узнала имена победителей и названия их работ.

А еще мы прокатились с ветерком из центра Одессы аж в Люстдорф на трамвае №3, который с субботы заработал по новому маршруту.

А еще «Одесская жизнь» узнавала стоимость «ежедневных» продуктов в январе в четырех крупных сетях супермаркетов Одессы.

Фото Марии Котовой

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