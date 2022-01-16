Одесский Люстдорф в посленовогоднем настроении: море, ветер, оползневые отметины (фоторепортаж)

Посленовогодний Люстдорф, он же Черноморка, встретил сильным ветром и поразительно спокойным морем. А еще такой поразительной тишиной, что если бы не известный пятачок с «центральной» аллеей и множеством магазинов, можно было бы подумать, что все уехали «в город».

Почему-то я ожидала, что будет шторм, но море оказалось таким умиротворяющее спокойным, что даже убитый некогда «главный» пляж Люстдорфа с останками старого-старого пирса, где швартовались городские катера (у них тут была «конечная»), не показался таким уже устрашающим. Хотя, конечно, вид еще тот.

Между ним и возникшим не так уж и давно «новым» пляжем уже вырос новострой.

Подумалось еще раз: надо бы почаще здесь бывать, а то приеду однажды – вообще ничего не узнаю.

Время летит, и многое меняется в Люстдорфе: появляются те же новострои, а строения прошлого, некогда бывшие жилыми домами, уходят в прошлое. От некоторых построек вообще полуобломки остались.

Неизменно одно: по-прежнему главной проблемой Черноморки остаются оползни…

Зашла в знакомый переулок, помня, что он переходит в другой. А он уже никуда не переходит: обрыв здесь еще больше приблизился к центру.

Заглянула в несколько дворов: все-таки ощущается еще Новый год: многие украсили елки на собственных придомовых территориях. Эти елки – красотки, опять, же, живые, растут себе, будут радовать на следующее новогодье.

И во многих дворах здесь имеется свое собственное представление об арт-объектах. Некоторые из них удивляют, некоторые умиляют.

«Новый» пляж затих, людей совсем-совсем мало, местные псы совершенно спокойны, а встретившийся нам по дороге на разрушенный пляж рыжий сытый кот сонно, словно нехотя, выразил некоторое неудовольствие.

Старый Люстдорф живет своей жизнью: где-то приходит в упадок, где-то заново застраивается; все меньше здесь примет далекого прошлого и все больше новинок. А главным остается море – на удивление спокойное в такой ветреный январский день…

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