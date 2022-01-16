Одесские истории: крушение парохода «Святослав» и гибель одесских моряков

16 января 1909 года в портовой церкви Одессы прошла панихида по морякам, погибшим на затонувшем в конце 1908 года грузовом пароходе «Святослав». Погибла вся команда и несколько пассажиров — 40 человек, все моряки были одесситами.

На панихиду пришли почти все жители Одессы, а сама заупокойная служба прошла под открытым небом, на берегу моря. Виновником трагедии было признано греческое судно «Паризис».

…20 декабря 1908 года из Новороссийска в Одессу вышел одесский корабль «Святослав», который торопился доставить в Одессу срочный груз к Рождеству 25 декабря. Порт судно покинуло почти ночью, но, несмотря на то, что погода была туманная, штормовая и свирепствовал 18-градусный мороз, никаких сюрпризов команда не ожидала. Судно было практически новым, имело прочный железный корпус, а капитан и команда отличались большим опытом.

Ночью на «Святославе» услышали слабый гудок встречного парохода, «Святослав» ответил, однако встречное судно, вероятно, его не услышало. И неизвестный пароход, который впоследствии оказался греческим судном «Паризис», со страшной силой врезался в «Свято­слава». В носовой части справа образовалась огромная пробоина, через которую внутрь хлынула вода, затопив трюм до машинной переборки. Пока суда какое-то время находились рядом, четверо из команды «Святослава» сумели перепрыгнуть на палубу греческого судна. Они-то и спаслись, а остальные затонули вместе с судном.

Греческий пароход отправился в Новороссийск за помощью, однако из-за ураганного ветра бора его гудков никто не слышал. И только случайно световые сигналы заметил старший жандармский унтер-офицер Новороссийского порта.

На поиски «Святослава» были отправлены четыре парохода, однако никаких следов катастрофы они не обнаружили. Тела погибших моряков и даже обломки судна не были найдены, несмотря на тщательные поиски спасательных судов.

Источники: starosti.ru; журнал «Русское судоходство», 1909 год.

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