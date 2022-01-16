Новости Одессы и Одесской области

В Одессе пропал кот-джентльмен — его могли похитить или разрушить

В Одессе пропал кот-джентльмен — его могли похитить или разрушить

В пятницу, 14 января, пропала скульптура кота-джентльмена, установленная возле дома №17 по улице Екатерининской

Подписаться

Об исчезновении достопримечательности сообщил одесский предприниматель и общественный активист Анатолий Кавун. Который, кстати, и профинансировал создание пропавшего памятника.

Анатолий Кавун предполагает, что скульптуру временно демонтировали, потому то поблизости проводились работы по прокладке коммуникаций.

Потом, из-за халатности, скульптуру или случайно разрушили, или ее украли. В Любом случае кот-джентльмен исчез. Зато неизвестный мужчина позвони скульптору, создавшей памятник, Татьяне Штыкало, и предложил оплатить работы по его воссозданию.

Впрочем, как написал у себя в Facebook Анатолий Кавун, более этот человек на связь не выходил.

Я не знаю чья там вина и кто в ответе за данный результат, но есть такая поговорка — МУЖИК СКАЗАЛ — МУЖИК СДЕЛАЛ!

Поэтому надеюсь на то, что те, кто стал причиной ситуации устранят ее просто ПОТОМУ, ЧТО ТАК ПРАВИЛЬНО!

— надеется предприниматель.

Напомним, что скульптура кота-джентльмена появилась на углу улиц Екатерининской и Дерибасовской два года назад.

Этот кот изображен с белым шарфиком (который уже нельзя будет снять) и с медалью.

Место установки было выбрано не случайно. Именно в этом доме жил известный одесский драматург, сценарист и трижды чемпион Высшей лиги КВН (1972, 1987, 1990 годов) Ян Гельман.

В ноябре 2012 году Ян Гельман погиб, а в 2019 году члены команды КВН “Джентльмены” ОГУ учредили Премию его имени, которая вручается за новые, оригинальные достижения в любых сферах деятельности, направленных на благо и во славу Одессы.

Кстати, кот-джентльмен страдает от рук вандалов не первый раз. Год назад его изуродовали: отбили ухо и пытались выкорчевать. А еще он был исцарапан одесским «крестописцем».

Кот-джентльмен был частью одесской «Кошачьей тропы». Ее идею предложила скульптор Татьяна Штыкало, и с тех пор мы можем похвастаться многими творениями одесских котов, «увековеченных» в самых разных местах Одессы.

Коллаж со страницы Facebook Анатолия Кавуна

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить