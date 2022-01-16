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Ремонт одесского Деволановского спуска: часть Канавы «залили бетоном»

Ремонт одесского Деволановского спуска: часть Канавы «залили бетоном»

Неутомимо продолжается ремонт нашей одесской Канавы, то есть, исторического Деволановского спуска. Давно туда не заглядывали? А мы заглянули, увидели, что часть нашей Канавы уже красуется с новой бетонной подушкой.

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То место, где она появилась, преобразив все вокруг (кроме, конечно, привычной разрухи спуска), уже можно поздравить: бетонная новинка говорит о том, что под ней заменены уже все коммуникации. Бетонная дорога тянется от Таможенной площади и дальше. Лучше всего она смотрится с мостов, которые пролегают над Канавой.

По бокам спуска красуется снятое покрытие, в том числе и брусчатка.

Ну а сам ремонт Деволановского спуска продолжается. Напомним, ремонт Канавы предполагает и перекладку газовых сетей под Деволановским спуском.

Сроки окончания ремонта, как гласят табло, все те же — конец наступившего года.

Напомним, что начать капитальный ремонт Канавы не давали развалины на Деволановском спуске.

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Фото Марии Котовой

 

 

 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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