Возле жилмассива «Радужный» в шалаше сгорел человек

Одесские спасатели приехала на вызов о возгорании травы неподалеку от жилого массива «Радужный». Потушив огонь, они обнаружили сгоревший шалаш и в нем тело человека.
Об этом сообщает Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.
В сообщении сказано, что сегодня утром, 16 января 2022 года, в Службу Спасения поступило сообщение о том, что в Одесском районе, в селе Лиманка, ЖМ «Радужный», горит сухая трава.
Во время ликвидации пожара было обнаружено тело погибшего человека.
По предварительным данным спасателей, пожар как раз и возник в самодельной палатке из веток и сухой травы, в которой нашли обгоревшее тело. По предварительной информации погибший был бездомным.
Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем погибшим лицом.
Были привлечены 2 единицы техники и 7 спасателей.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесской области спасатели 8 раз доставали транспорт из сугробов.
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Фото Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области