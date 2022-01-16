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Возле жилмассива «Радужный» в шалаше сгорел человек

Возле жилмассива «Радужный» в шалаше сгорел человек

Одесские спасатели приехала на вызов о возгорании травы неподалеку от жилого массива «Радужный». Потушив огонь, они обнаружили сгоревший шалаш и в нем тело человека.

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Об этом сообщает Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.

В сообщении сказано, что сегодня утром, 16 января 2022 года, в Службу Спасения поступило сообщение о том, что в Одесском районе, в селе Лиманка, ЖМ «Радужный», горит сухая трава.

Во время ликвидации пожара было обнаружено тело погибшего человека.

По предварительным данным спасателей, пожар как раз и возник в самодельной палатке из веток и сухой травы, в которой нашли обгоревшее тело. По предварительной информации погибший был бездомным.

Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем погибшим лицом.

Были привлечены 2 единицы техники и 7 спасателей.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесской области спасатели 8 раз доставали транспорт из сугробов.

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Фото Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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