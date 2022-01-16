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Возле Одесского аэропорта появились еще две «берлинские подушки»: остановят ли они дрифтеров? (фото)

Возле Одесского аэропорта появились еще две «берлинские подушки»: остановят ли они дрифтеров? (фото)

В Одессе установили еще два препятствия для любителей ночного дрифта – так называемые «берлинские подушки» – при въезде на круг возле терминала Одесского аэропорта Теперь их там четыре.

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Напомним, «берлинские подушки» – это своего рода аналог «лежачих полицейских». Общественный транспорт может проезжать по ним, не притормаживая, а вот легковые авто вынуждены сбавлять скорость, а любители уличных гонок и вовсе не могут выполнять свои пируэты на дороге.

берлинские подушки у аэропорта2

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Впрочем, стоит напомнить, что первые «берлинские подушки» у аэропорта Одессы коммунальщики установили еще в ноябре 2021 года, надеясь, что теперь-то ночным экстремальным гонкам точно конец.

Тем не менее, дрифтеров они не очень-то остановили. Дело в том, что «берлинские подушки» установили на двух крайних полосах, а круг перед аэропортом рассчитан на круговое движение и имеет три полосы. И на полосе, максимально приближенной к центру круга, сдерживающих устройств как раз нет. И несмотря на то, что заниматься дрифтом по такой полосе сложнее, тем интереснее она стала для любителей этого экстремального авторазвлечения и послужила для них своего рода дополнительным вызовом.

Отметим, что и новые «подушки» вряд ли сдержат любителей быстрой езды: расстояние между ними слишком большое, так что дрифтеры могут свободно «гонять» как вокруг них, так и между ними.

берлинские подушки у аэропорта3

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Источник и фото: УСИ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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