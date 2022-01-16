Погода в Одессе 17 января: потеплеет ли в понедельник?

В понедельник, 17 января 2022 года, синоптики прогнозируют теплую облачную погоду.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей сообщает.
Погода в Одессе 17 января
17 января в Одессе будет:
- облачно с прояснениями;
- без существенных осадков;
- ветер юго-западный, 9-14 м/с;
- температура ночью 2-4°С мороза, днем 4-6°С тепла;
Погода в Одесской области 17 января
В Одесской области 17 января 2022 года будет:
- облачно с прояснениями;
- ночью без существенных осадков;
- во второй половине дня местами небольшие осадки;
- ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с;
- температура ночью 0-5°С мороза, днем 2-7°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.