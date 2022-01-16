Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 17 января: потеплеет ли в понедельник?

Погода в Одессе 17 января: потеплеет ли в понедельник?

В понедельник, 17 января 2022 года, синоптики прогнозируют теплую облачную погоду.

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Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей сообщает.

Погода в Одессе 17 января

17 января в Одессе будет:

  • облачно с прояснениями;
  • без существенных осадков;
  • ветер юго-западный, 9-14 м/с;
  • температура ночью 2-4°С мороза, днем 4-6°С тепла;

Погода в Одесской области 17 января

В Одесской области 17 января 2022 года будет:

  • облачно с прояснениями;
  • ночью без существенных осадков;
  • во второй половине дня местами небольшие осадки;
  • ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с;
  • температура ночью 0-5°С мороза, днем 2-7°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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