Девочка-подросток умерла в Одессе от коронавируса

В одесских медиа появилась информация, что в городе от ковид скончалась14-летняя девочка.

О трагедии сообщило интернет-издание «Думская».

В статье о смерти девушки там ссылаются на источники издания в полиции. В сообщении сказано, что ребенок проживала в Измаиле. Несколько дней назад ее госпитализировали в городскую инфекционную больницу с симптомами пневмонии и подозрением на ковид.

Но лечение оказалось малоэффективным, и медики приняли решение перевести ребенка в областной центр, в Одесскую детскую горбольницу №3. Но довезти больную к новому месту лечения не успели — ребенок умер в карете скорой помощи.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что муж обвинил южненских медиков в смерти своей беременной жены от ковид.

Также мы писали о трагической смерти от коронавируса двух супругов, которые скончались в Одесской областной больнице в один день.

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Фото «Николаевские Вести»

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