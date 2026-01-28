Ключевые моменты:

Россия нанесла удар беспилотниками по порту Одесской области;

Разрушены склады, ангары, локомотив и производственные здания.

Атака дронов по порту Одессы: последствия

Ночью 28 января вооруженные силы РФ совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Одессе и Одесской области. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, один из ударов пришелся по территории морского порта.

В результате атаки были разрушены важные логистические объекты. Повреждены ангары, локомотив, производственные здания и другие элементы портовой инфраструктуры. На месте возник пожар, который оперативно ликвидируют экстренные службы совместно с работниками порта. Восстановительные работы продолжаются.

Напомним, с конца 2025 года удары по портам и судам в Одесской области участились в разы. Россия бьет не только по зданиям, но и по экспортной инфраструктуре — элеваторам, танкерам, контейнерам с маслом и зерном. Основная угроза — не только ракеты и «шахеды», но и морские дроны (БЭКи), которые наводятся на движущиеся цели.

Что известно о вражеской атаки 28 января

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что в целом в результате обстрела повреждены частный жилой дом, административные и складские здания, легковые автомобили, а также припортовая инфраструктура. Кроме того, разрушения зафиксированы на территории православного монастыря.

К сожалению, в результате вражеской атаки пострадали мирные жители. По данным прокуратуры, ранения получили 21-летний молодой человек, а также мужчины в возрасте 67 и 80 лет. Один из пострадавших был госпитализирован, двум другим медицинскую помощь оказали на месте.

