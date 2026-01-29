Ключевые моменты:
- В Черноморске полностью пропало электроснабжение;
- Больницы, школы и магазины продолжают работать;
- В городе открывают пункты несокрушимости.
Аварийное отключение света в Черноморске
В Черноморске Одесской области произошло полное аварийное отключение электроэнергии. В результате без света остался весь город. Об этом сообщил мэр Черноморска Василий Гуляев в своем обращении к жителям.
Городской голова призвал людей сохранять спокойствие и отметил, что ситуация находится под контролем местных властей и профильных служб.
По словам мэра, несмотря на отсутствие электроэнергии, в Черноморске продолжают работать все ключевые учреждения. Больница и поликлиника обеспечены необходимыми ресурсами и функционируют в штатном режиме. Также работают продуктовые магазины, школы и детские сады. Угрозы безопасности для жителей нет.
Василий Гуляев отметил, что если электроснабжение не удастся восстановить в течение ближайших трех–четырех часов, центральную городскую котельную подключат к генератору. Это позволит сохранить подачу тепла в дома даже при отсутствии электричества.
Мэр сообщил, что энергетики уже работают над устранением аварии и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в город.
Параллельно в Черноморске развернули «Пункти незламності» для поддержки жителей. Один из них уже работает на базе главного городского управления ГСЧС. При необходимости власти обещают открыть дополнительные пункты помощи.