Ключевые моменты:

В Черноморске полностью пропало электроснабжение;

Больницы, школы и магазины продолжают работать;

В городе открывают пункты несокрушимости.

Аварийное отключение света в Черноморске

В Черноморске Одесской области произошло полное аварийное отключение электроэнергии. В результате без света остался весь город. Об этом сообщил мэр Черноморска Василий Гуляев в своем обращении к жителям.

Городской голова призвал людей сохранять спокойствие и отметил, что ситуация находится под контролем местных властей и профильных служб.

По словам мэра, несмотря на отсутствие электроэнергии, в Черноморске продолжают работать все ключевые учреждения. Больница и поликлиника обеспечены необходимыми ресурсами и функционируют в штатном режиме. Также работают продуктовые магазины, школы и детские сады. Угрозы безопасности для жителей нет.

Василий Гуляев отметил, что если электроснабжение не удастся восстановить в течение ближайших трех–четырех часов, центральную городскую котельную подключат к генератору. Это позволит сохранить подачу тепла в дома даже при отсутствии электричества.

Мэр сообщил, что энергетики уже работают над устранением аварии и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в город.

Параллельно в Черноморске развернули «Пункти незламності» для поддержки жителей. Один из них уже работает на базе главного городского управления ГСЧС. При необходимости власти обещают открыть дополнительные пункты помощи.