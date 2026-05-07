Геологи подтверждают, что поврежденный участок склона рано или поздно рухнет вниз, а последующие осадки лишь ускоряют этот процесс.

Помимо природных особенностей известняковых почв, на разрушение влияют вибрационные нагрузки от взрывов в прибрежной зоне и активная застройка побережья высотками.

Несмотря на видимую угрозу, одесситы и сотрудники прибрежных заведений продолжают пользоваться тропами под аварийным склоном.

Почему рушится склон на 16-й станции Большого Фонтана

В социальных сетях появилось видео, на котором житель Одессы демонстрирует новую трещину на склоне в районе «Золотого берега», визуально сравнивая её ширину со своей стопой.

Участок расположен в оживленном месте — прямо под ним находятся кафе и зоны отдыха. По словам сотрудников местных заведений, мелкие камни уже периодически сыплются на крыши построек.

Геолог Дмитрий Жданов поясняет, что данная трещина является частью системного оползневого процесса. Склоны в этом районе состоят из известняка, который легко разрушается под воздействием воды.

«Зимой вода расширяется, и маленькие трещины становятся больше. Этот кусок с трещиной точно скоро уйдет вниз», — прогнозирует специалист.

Он также добавил, что на состояние берега негативно влияют вибрации, в том числе от взрывов во время войны, которые ускоряют деформацию пород.

Местные жители связывают участившиеся обрушения с хаотичной застройкой побережья. Многие горожане считают, что возведение многоэтажек на 15-й и 16-й станциях Фонтана создает избыточную нагрузку, которую хрупкие известняковые почвы не выдерживают.

Несмотря на то, что ранее часть склона уже «срезали» для стабилизации, эксперты называют это временной мерой, которая не остановила разрушение береговой линии.

Напомним, рекомендуемый срок эксплуатации одесских противооползневых сооружений завершился более 15 лет назад. Сегодня в районе Большого Фонтана снова работает строительная техника, а на нескольких участках продолжается освоение территории. Именно поэтому тема оползней снова стала актуальной.

