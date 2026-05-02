Ключевые моменты:

Сотни цапель, преимущественно малые щеголи, собрались на рассвете в проливе Тузловских лиманов в нацпарке.

Птицы прибыли стаями более недели назад, вскоре создадут гнездовые колонии.

Охота: мелкая рыба, лягушки, насекомые, ракообразные, ужи.

Грация дикой природы

Эколог Иван Русев в очередной раз поделился уникальными фотографиями живой природы у себя на странице в социальных сетях.

Он отметил, что после шума войны в проливе между «Тузловскими лиманами» на рассвете собираются сотни цапель, где доминируют малые щеголи. По словам эколога, эта изящная белая птица — настоящая жемчужина водно-болотных угодий Украины.

В общем, птицы прибыли более недели назад небольшими стаями и вскоре начнут гнездиться колониями.

Русев отметил, что рацион у птиц достаточно разнообразен: мелкая рыба, лягушки, водные насекомые и ракообразные, иногда и маленькие ужи. Сейчас они активно охотятся за атериной, которая мигрирует из моря в лиманы.

Напомним, в морском порту Черноморска продолжается ликвидация последствий разлива подсолнечного масла, вызванного ударом дронов. Основную часть загрязнения уже удалось локализовать, а городской пляж полностью очистить.