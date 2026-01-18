Ключевые моменты:

В Одесской области действуют стабилизационные графики, но только там, где позволяет состояние сети.

В Одессе и некоторых районах продолжаются аварийные отключения без графика.

Графики отключений света в Одесской области

Энергетическая компания ДТЭК опубликовала актуальный график стабилизационных отключений электроэнергии для части Одесской области на понедельник, 19 января. Эти графики касаются только населенных пунктов области, где техническое состояние электросети позволяет контролировать нагрузку.

В то же время, как сообщает пресс-служба ДТЭК, в самой Одессе, а также в Одесском районе и ряде районных центров области продолжаются аварийные отключения, которые происходят без предварительного графика — из-за повреждений после российских ударов по энергетике и перегрузки сети.

От обстрелов в Одессе страдают не только энергетика. Жилье многих одессит повреждено или вообще разрушено. Помощь они могут получить воспользовавшись специальной программой. Подробности — по ссылке: Програма «єВідновлення» в Одесі: як відновити житло після обстрілів.

