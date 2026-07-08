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Горожане сняли на видео работу мусоровывозящей компании возле одесской мэрии.

Работники опустошили баки для раздельного сбора отходов, свалив весь пластик и общий мусор в общую кучу.

Очевидцы иронизируют, что европейские стандарты утилизации отходов до Одессы пока так и не доехали.

Ситуация в очередной раз подняла проблему отсутствия в городе полноценного мусороперерабатывающего завода.

Одесситы обсуждают в соцсетях ситуацию с раздельным сбором мусора в самом сердце города – возле Одесской Оперы, буквально в двух шагах от здания городского совета. Снятое на месте видео опубликовали жители города, обратившие внимание на вывоз отходов.

Авторы видео сняли, как сотрудники службы очистки опустошают контейнеры для раздельного сбора отходов. Несмотря на то, что баки предназначены для разного типа мусора, их содержимое без лишних раздумий отправили в один и тот же кузов мусоровоза.

По словам автора публикации, отсортированный пластик смешался в одной машине с общими бытовыми отходами.

Пользователи соцсетей с иронией отреагировали на ситуацию, задавшись вопросом, насколько эффективно в городе работает система сортировки мусора.

«Типа мы такие классные, но нет. Мы будем как в Европе, но Европа к нам еще не доехала», – шутят одесситы.

Подобные ситуации вызывают бурное обсуждение среди горожан, ведь многие пытаются сортировать отходы дома, но на этапе вывоза эта инициатива теряет всякий смысл. Комментаторы в соцсетях грустно констатируют, что с таким подходом в Одессе скорее построят космодром, чем современный мусороперерабатывающий завод.

При этом стоит отметить, что само видео не позволяет однозначно определить, смешивали ли отходы или речь идет о специальном транспорте для перевозки разных фракций.

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