Ключевые моменты:

  • В поселке Захаровка в Одесской области газ отключат с 6 по 31 июля 2026 года из-за ремонта газораспределительных сетей.
  • Без газоснабжения временно останутся жители десятков улиц и переулков.
  • Подачу газа возобновят только после завершения ремонтных работ и проверки безопасности сетей.

Масштабное отключение газа

Жителям поселка Захаровка Одесской области придется временно обходиться без газоснабжения. Из-за ремонта газораспределительных сетей поставки природного газа приостановят с 6 по 31 июля 2026 года.

Добавим, что подачу газа будут восстанавливать после завершения ремонта и выполнения всех необходимых мер безопасности.

Временные ограничения коснутся жителей таких улиц и переулков:

  • ул. Адамовская;
  • пров. Базарный;
  • ул. Богдана Хмельницкого;
  • пров. Веселый;
  • пров. Весенний;
  • ул. Вишневая;
  • ул. Героев Украины;
  • пров. Глухой;
  • ул. Гоголя;
  • ул. Европейская;
  • ул. Заводская;
  • ул. Заречное;
  • пров. Зеленый;
  • ул. Ивана Франко;
  • ул. Калиновая;
  • пров. Калиновый;
  • пров. Колодезный;
  • ул. Космонавтов;
  • ул. Круто;
  • пров. Кучурганский;
  • ул. Леси Украинки;
  • ул. Луговая;
  • ул. Медиков;
  • ул. Медовая;
  • ул. Мира;
  • ул. Михаила Грушевского;
  • ул. Михайловская;
  • ул. Молодежная;
  • ул. Нагорная;
  • пров. Нагорный;
  • ул. Независимость;
  • ул. Новая;
  • пров. Новый;
  • ул. Одесская;
  • ул. Парковая;
  • пров. Южный;
  • пров. Покровский;
  • ул. Почтовая;
  • пров. Профилактический;
  • пров. Ремесленный;
  • ул. Садовая;
  • пров. Садовый;
  • пров. Светлый;
  • пров. Севастопольский;
  • ул. Соборная;
  • ул. Солнечная;
  • ул. Спортивная;
  • пров. Спортивный;
  • ул. Степная;
  • ул. Восточная;
  • пров. Тихий;
  • ул. Успенская;
  • пров. Успенский;
  • ул. Центральная;
  • ул. Шевченко;
  • ул. Школьно;
  • ул. Шоссейная;
  • ул. Счастливая.

Газовая служба призывает абонентов перед началом работ перекрыть краны перед всеми газовыми приборами и не открывать их самостоятельно до прибытия работников предприятия.

Для восстановления газоснабжения потребителям необходимо иметь действующий договор на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей, а также не задолженность ни за этот договор, ни за услугу распределения природного газа.

Напомним, большая авария оставила без электроснабжения Приморский район Одессы – в мгновение ока без света остались более 6 тысяч семей. Летняя жара и массовое включение кондиционеров перегрузили изношенную после зимних обстрелов энергосистему, что привело к серьезному повреждению подземных кабельных линий.

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