Ключевые моменты:

В поселке Захаровка в Одесской области газ отключат с 6 по 31 июля 2026 года из-за ремонта газораспределительных сетей.

Без газоснабжения временно останутся жители десятков улиц и переулков.

Подачу газа возобновят только после завершения ремонтных работ и проверки безопасности сетей.

Масштабное отключение газа

Жителям поселка Захаровка Одесской области придется временно обходиться без газоснабжения. Из-за ремонта газораспределительных сетей поставки природного газа приостановят с 6 по 31 июля 2026 года.

Добавим, что подачу газа будут восстанавливать после завершения ремонта и выполнения всех необходимых мер безопасности.

Временные ограничения коснутся жителей таких улиц и переулков:

ул. Адамовская;

пров. Базарный;

ул. Богдана Хмельницкого;

пров. Веселый;

пров. Весенний;

ул. Вишневая;

ул. Героев Украины;

пров. Глухой;

ул. Гоголя;

ул. Европейская;

ул. Заводская;

ул. Заречное;

пров. Зеленый;

ул. Ивана Франко;

ул. Калиновая;

пров. Калиновый;

пров. Колодезный;

ул. Космонавтов;

ул. Круто;

пров. Кучурганский;

ул. Леси Украинки;

ул. Луговая;

ул. Медиков;

ул. Медовая;

ул. Мира;

ул. Михаила Грушевского;

ул. Михайловская;

ул. Молодежная;

ул. Нагорная;

пров. Нагорный;

ул. Независимость;

ул. Новая;

пров. Новый;

ул. Одесская;

ул. Парковая;

пров. Южный;

пров. Покровский;

ул. Почтовая;

пров. Профилактический;

пров. Ремесленный;

ул. Садовая;

пров. Садовый;

пров. Светлый;

пров. Севастопольский;

ул. Соборная;

ул. Солнечная;

ул. Спортивная;

пров. Спортивный;

ул. Степная;

ул. Восточная;

пров. Тихий;

ул. Успенская;

пров. Успенский;

ул. Центральная;

ул. Шевченко;

ул. Школьно;

ул. Шоссейная;

ул. Счастливая.

Газовая служба призывает абонентов перед началом работ перекрыть краны перед всеми газовыми приборами и не открывать их самостоятельно до прибытия работников предприятия.

Для восстановления газоснабжения потребителям необходимо иметь действующий договор на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей, а также не задолженность ни за этот договор, ни за услугу распределения природного газа.

Напомним, большая авария оставила без электроснабжения Приморский район Одессы – в мгновение ока без света остались более 6 тысяч семей. Летняя жара и массовое включение кондиционеров перегрузили изношенную после зимних обстрелов энергосистему, что привело к серьезному повреждению подземных кабельных линий.