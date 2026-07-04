Ключевые моменты:
- В поселке Захаровка в Одесской области газ отключат с 6 по 31 июля 2026 года из-за ремонта газораспределительных сетей.
- Без газоснабжения временно останутся жители десятков улиц и переулков.
- Подачу газа возобновят только после завершения ремонтных работ и проверки безопасности сетей.
Масштабное отключение газа
Жителям поселка Захаровка Одесской области придется временно обходиться без газоснабжения. Из-за ремонта газораспределительных сетей поставки природного газа приостановят с 6 по 31 июля 2026 года.
Добавим, что подачу газа будут восстанавливать после завершения ремонта и выполнения всех необходимых мер безопасности.
Временные ограничения коснутся жителей таких улиц и переулков:
- ул. Адамовская;
- пров. Базарный;
- ул. Богдана Хмельницкого;
- пров. Веселый;
- пров. Весенний;
- ул. Вишневая;
- ул. Героев Украины;
- пров. Глухой;
- ул. Гоголя;
- ул. Европейская;
- ул. Заводская;
- ул. Заречное;
- пров. Зеленый;
- ул. Ивана Франко;
- ул. Калиновая;
- пров. Калиновый;
- пров. Колодезный;
- ул. Космонавтов;
- ул. Круто;
- пров. Кучурганский;
- ул. Леси Украинки;
- ул. Луговая;
- ул. Медиков;
- ул. Медовая;
- ул. Мира;
- ул. Михаила Грушевского;
- ул. Михайловская;
- ул. Молодежная;
- ул. Нагорная;
- пров. Нагорный;
- ул. Независимость;
- ул. Новая;
- пров. Новый;
- ул. Одесская;
- ул. Парковая;
- пров. Южный;
- пров. Покровский;
- ул. Почтовая;
- пров. Профилактический;
- пров. Ремесленный;
- ул. Садовая;
- пров. Садовый;
- пров. Светлый;
- пров. Севастопольский;
- ул. Соборная;
- ул. Солнечная;
- ул. Спортивная;
- пров. Спортивный;
- ул. Степная;
- ул. Восточная;
- пров. Тихий;
- ул. Успенская;
- пров. Успенский;
- ул. Центральная;
- ул. Шевченко;
- ул. Школьно;
- ул. Шоссейная;
- ул. Счастливая.
Газовая служба призывает абонентов перед началом работ перекрыть краны перед всеми газовыми приборами и не открывать их самостоятельно до прибытия работников предприятия.
Для восстановления газоснабжения потребителям необходимо иметь действующий договор на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей, а также не задолженность ни за этот договор, ни за услугу распределения природного газа.
Напомним, большая авария оставила без электроснабжения Приморский район Одессы – в мгновение ока без света остались более 6 тысяч семей. Летняя жара и массовое включение кондиционеров перегрузили изношенную после зимних обстрелов энергосистему, что привело к серьезному повреждению подземных кабельных линий.