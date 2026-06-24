Ключевые моменты:

Ультиматум сработал: отключение техники произошло после жесткого предупреждения со стороны Киева.

На данный момент точно неизвестно, были ли ретрансляторы демонтированы физически.

Мониторинговые группы уже подтверждают, что российские беспилотники перестали использовать приграничные районы Беларуси для заходов на Черниговщину.

«У нас есть ежедневные отчеты»: Зеленский о ситуации на границе

Отвечая на вопросы журналистов, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт отключения вражеского оборудования на территории Беларуси. Он подчеркнул, что украинское руководство держит приграничную ситуацию под круглосуточным контролем.

«Демонтировали их или нет, я, честно говоря, пока не знаю, но мы работаем над этим, и я внимательно слежу за ситуацией и получаю ежедневные отчеты. Факт — ретрансляторы на сегодняшний день не работают», — заявил Президент.



Ранее эти передатчики, развернутые в двух приграничных областях Беларуси, обеспечивали устойчивую связь и навигацию для российских БПЛА, атаковавших гражданскую инфраструктуру Украины.

Зеленский публично предупреждал самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко: если Минск не выключит аппаратуру сам, Украина применит собственные методы для ее уничтожения.

Смена риторики Лукашенко и маневры дронов РФ

Информацию об изменении оперативной обстановки подтверждают и независимые расследователи. Белорусское издание «Флагшток» отмечает, что за последние дни пролеты российских ударных дронов вдоль границы сошли на нет, хотя в конце весны и начале лета носили массовый характер. Теперь российские БПЛА, атакующие, к примеру, Черниговскую область, вынуждены огибать этот участок и использовать другие, менее удобные траектории.

Примечательно, что техническое «затишье» совпало с резкой сменой риторики Александра Лукашенко. Накануне он неожиданно заявил о готовности извиниться перед Зеленским за прошлые резкие выпады и публично заверил, что со стороны Минска «военной угрозы нет».

Хроника приграничного напряжения

Этому дипломатическому и техническому отступлению Минска предшествовал период серьезной эскалации:

В апреле Зеленский заявлял об активном строительстве дорог со стороны РБ к украинской границе и оборудовании артиллерийских позиций.

В мае фиксировалась «специфическая активность» белорусских войск, а ГУР МО предупреждало о попытках Кремля втянуть Минск в новые агрессивные операции против Украины или стран НАТО.

Главком ВСУ Александр Сырский также не исключал сценария повторных наступательных действий с северного направления как вполне реального.

Президент Украины в очередной раз напомнил, что Киеву досконально известен военный потенциал соседа: «Мы знаем о каждом заводе в Беларуси, который работает на Россию и на эту войну».

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